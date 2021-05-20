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20 мая 09:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:51
Экономика
Ипотечный бум привел к росту спроса на услуги ремонта в России
09:51
Армия
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Армении
09:49
Происшествия
Охрана школы в Петербурге не подтвердила задержание школьника в странном обмундировании
09:45
Общество
Директор Кунсткамеры Андрей Головнев ответит на вопросы в пресс-центре «Патриот»
09:44
Происшествия
МЧС привлекло авиацию для тушения пожара площадью 4,2 тыс. «квадратов» в Иркутской области
09:43
Россия
Расследование гибели людей на пожаре взято на личный контроль главы СУ СКР Прикамья
09:42
Шоу-бизнес
Племянник Янковского напомнил о многочисленных романах Прокловой
09:42
Происшествия
Один человек пострадал во время шторма в Петербурге
09:40
Происшествия
В Новосибирске начнется суд над маньяком из «Березовой рощи»
09:37
Армия
Более 4 тысяч ракет выпущено по Израилю из сектора Газа с 10 мая
09:36
Общество
Новый пассажирский терминал в аэропорту Кемерова откроют до конца мая
09:35
Происшествия
Полицейского выгнали с работы за публикацию видео с допросом казанского стрелка
09:34
Политика
Начальник ФСИН рассказал о стабилизации самочувствия Алексея Навального
09:31
Общество
Строительство Южного подъезда к Ростову могут завершить на год раньше
09:31
Экономика
ЕАЭС может вернуть пошлину на ввоз электромобилей
09:30
Политика
МИД РФ анонсировал ответ на высылку дипломата из Северной Македонии
09:26
Общество
Развитие кикбоксинга в России и Петербурге обсудят в медиацентре «Патриот»
09:23
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Ходченкова чувствует себя некомфортно на светских тусовках
09:21
Общество
Опрос показал, что 51% жителей Москвы хочет вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
09:17
Армия
Корабль Черноморского флота «Василий Быков» совершает переход в Средиземное море
Все новости

Расследование гибели людей на пожаре взято на личный контроль главы СУ СКР Прикамья

Россия
Расследование гибели людей на пожаре взято на личный контроль главы СУ СКР Прикамья
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Пермь, 20 мая. СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело после гибели пяти человек во время пожара в деревне Усть-Турка Кунгурского муниципального района. Расследование взято под личный контроль руководителя следственного управления.

В СК ФАН рассказали, что в ночь на 20 мая загорелся частный деревянный дом. Во время тушения пожара были обнаружены тела женщины — 1948 года рождения, двух ее дочерей 1972 и 1974 годов рождения, гражданского мужа одной из них и их сына 1998 года рождения.

«На месте происшествия работает группа опытных следователей-криминалистов. При осмотре тел на месте видимых следов насильственного преступления не обнаружено», — пояснили в Следственном комитете.

Расследование гибели людей на пожаре взято на личный контроль главы СУ СКР Прикамья
perm.sledcom.ru  / СУ СКР по Пермскому краю
Сейчас продолжается осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что крупнейший за шесть лет лесной пожар произошел в Прикамье. Огонь полыхал на площади на юге региона на площади 369 га, из которых 220 га — это непосредственно лес.

пожар следственный комитет уголовное дело пермский край гибель ребенка
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