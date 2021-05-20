Расследование гибели людей на пожаре взято на личный контроль главы СУ СКР Прикамья

Пермь, 20 мая. СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело после гибели пяти человек во время пожара в деревне Усть-Турка Кунгурского муниципального района. Расследование взято под личный контроль руководителя следственного управления.

В СК ФАН рассказали, что в ночь на 20 мая загорелся частный деревянный дом. Во время тушения пожара были обнаружены тела женщины — 1948 года рождения, двух ее дочерей 1972 и 1974 годов рождения, гражданского мужа одной из них и их сына 1998 года рождения.

«На месте происшествия работает группа опытных следователей-криминалистов. При осмотре тел на месте видимых следов насильственного преступления не обнаружено», — пояснили в Следственном комитете.

perm.sledcom.ru / СУ СКР по Пермскому краю

Сейчас продолжается осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии.

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