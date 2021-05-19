Минздрав Прикамья заявил в полицию на поставщика поддельных СИЗ для медучреждений

Пермь, 19 мая. Минздравом Прикамья в правоохранительные органы направлено заявление для проведения проверки закупки средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений региона. Министерством выявлен факт поставки контрафактного товара.

«Поставщик был обязан поставить изделия в строгом соответствии с условиями контракта в полном объеме и в установленные сроки. А самое главное, обеспечить соответствие поставляемого изделия требованиям качества и безопасности, — рассказали ФАН в пресс-службе регионального минздрава. — Поставщик также гарантировал, что поставленные СИЗ являются новыми, неиспользованными, серийно выпускаемыми и не имеют дефектов».

В итоге подрядчик поставил товар ненадлежащего качества. В свою очередь, производитель подтвердил, что данные СИЗ им не производились. В министерстве журналистам сказали, что воспользоваться подделками никто не успел.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что с начала пандемии коронавируса в Прикамье общее число выздоровевших в регионе составило 50 645 человек. Всего за период диагностики в крае COVID-19 подтвержден у 56 011 пациентов.