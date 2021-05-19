СКР Прикамья проверит гибель годовалой девочки после падения из окна

Пермь, 19 мая. В городе Чайковском Прикамья из окна выпала маленькая девочка. Ситуацию взял на контроль Следственный комитет.

Малышка выпала из окна второго этажа и получила травмы несовместимые с жизнью.

«Девочке был год и два месяца. Сейчас проводится доследственная проверка в порядке статей № 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса», — рассказали журналистам в следственном отделе по Чайковскому.

Отметим, что в столице Прикамья подобные случаи с наступлением жары участились. 22 апреля на улице Чердынской из окна выпал девятилетний мальчик. Он скончался до прибытия медиков.

11 мая в микрорайоне Закамск очевидцы наблюдали за тем, как на подоконнике с открытым окном ползает маленький ребенок. Пьяных родителей не могли разбудить. Трагедии удалось избежать только благодаря местным жителям.

16 мая из окна второго этажа выпала четырехлетняя девочка. Она находится в стабильном состоянии в больнице. 17 мая в микрорайоне Нагорный из окна выпал шестилетний мальчик.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что суд приговорил 42-летнего жителя Прикамья к 20 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за преступления против половой свободы дочери своей гражданской супруги.