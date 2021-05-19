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19 мая 21:41
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21:36
Общество
Мэр Рио-де-Жанейро получил штраф за отсутствие маски в баре
21:29
Происшествия
Риски самые высокие за 11 лет: в Прикамье произошел крупнейший за 6 лет лесной пожар
21:26
Латинская Америка
Власти Аргентины приостановили экспорт говядины
21:20
ЦАР
Захаров призвал жителей ЦАР к бдительности в связи с использованием мин боевиками
21:19
Политика
Госдеп: США используют все инструменты для остановки строительства «СП-2»
21:05
Шоу-бизнес
Орбакайте раскрыла главные советы, которые ей давала Алла Пугачева
21:04
Армия
Истребитель Су-27 сопроводил американский бомбардировщик над Балтикой
21:03
Шоу-бизнес
Полина Гагарина встревожила фанатов синяками по всему телу
21:00
Общество
Эксперт раскрыл, с какими сложностями столкнется Крым при создании новых водохранилищ
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20:50
Происшествия
В Невском районе Петербурга зафиксировали нарушение порядка обращения с отходами
20:50
Армия
Баранец предостерег НАТО от последствий полетов дронов Альянса у границ государства
20:47
Шоу-бизнес
Певица Деми Ловато отказалась от женского пола
20:45
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Зулейха открывает глаза» Евгений Морозов поддержал Манижу
20:43
Общество
Часть государственного заказника в Крыму чуть не продали ради VIP-пляжа у Балаклавы
20:42
Общество
Донской предприниматель похитил 430 млн рублей и получил шесть лет тюрьмы
20:41
Происшествия
Жители Нью-Йорка украли 2 млн долларов из фондов помощи коронавирусным больным
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Риски самые высокие за 11 лет: в Прикамье произошел крупнейший за 6 лет лесной пожар

Происшествия
Риски самые высокие за 11 лет: в Прикамье произошел крупнейший за 6 лет лесной пожар
accident.perm.ru  /  ГИС-центр ПГУ

Пермь, 19 мая. Крупнейший за шесть лет лесной пожар произошел в Прикамье. Огонь полыхал на площади на юге региона на площади 369 га, из которых 220 га — это непосредственно лес.

Мощное возгорание было обнаружено днем 17 мая между селом Павлово и деревней Климиха в Ординском районе. По неофициальной пока версии, причиной пожара мог стать человеческий фактор. 

«В период с 15 по 17 мая на фоне экстремально жаркой погоды и длительного отсутствия осадков в Пермском крае ухудшилась обстановка с природными пожарами. Риски возникновения возгораний можно оценить как самые высокие за последние 11 лет», — рассказали ФАН в ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета.

В вузе подчеркнули, что учитывая то, что точка возгорания находится у грунтовой дороги, пожар имеет антропогенное происхождение (скорее всего, по вине человека). Грозовые разряды в этот период на юге края не фиксировались, погода была малооблачной.

Риски самые высокие за 11 лет: в Прикамье произошел крупнейший за 6 лет лесной пожар
accident.perm.ru  / ГИС-центр ПГУ
Этот пожар стал самым крупным в Прикамье с мая 2015 года, когда из-за сухой грозы загорелся лес в Гайнском районе на площади свыше 900 га.

«Для южной половины края такой крупный пожар — крайне редкое явление, что указывает на экстремальность сложившейся ситуации. Последний сопоставимый по площади лесной пожар в южной половине края отмечался в августе 2010 года в Чусовском районе», — пояснили в ГИС-центре.

Высокая пожароопасность сохранится в регионе как минимум до выходных, когда прогнозируется выпадение осадков.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье введен временный запрет на посещение лесов. Ограничение введено на период с 17 по 23 мая приказом министерства природы Пермского края.

пермский край осадки лесные пожары режим чс министерство природных ресурсов
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