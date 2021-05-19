Риски самые высокие за 11 лет: в Прикамье произошел крупнейший за 6 лет лесной пожар

Пермь, 19 мая. Крупнейший за шесть лет лесной пожар произошел в Прикамье. Огонь полыхал на площади на юге региона на площади 369 га, из которых 220 га — это непосредственно лес.

Мощное возгорание было обнаружено днем 17 мая между селом Павлово и деревней Климиха в Ординском районе. По неофициальной пока версии, причиной пожара мог стать человеческий фактор.

«В период с 15 по 17 мая на фоне экстремально жаркой погоды и длительного отсутствия осадков в Пермском крае ухудшилась обстановка с природными пожарами. Риски возникновения возгораний можно оценить как самые высокие за последние 11 лет», — рассказали ФАН в ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета.

В вузе подчеркнули, что учитывая то, что точка возгорания находится у грунтовой дороги, пожар имеет антропогенное происхождение (скорее всего, по вине человека). Грозовые разряды в этот период на юге края не фиксировались, погода была малооблачной.

accident.perm.ru / ГИС-центр ПГУ

«Для южной половины края такой крупный пожар — крайне редкое явление, что указывает на экстремальность сложившейся ситуации. Последний сопоставимый по площади лесной пожар в южной половине края отмечался в августе 2010 года в Чусовском районе», — пояснили в ГИС-центре.

Этот пожар стал самым крупным в Прикамье с мая 2015 года, когда из-за сухой грозы загорелся лес в Гайнском районе на площади свыше 900 га.

Высокая пожароопасность сохранится в регионе как минимум до выходных, когда прогнозируется выпадение осадков.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье введен временный запрет на посещение лесов. Ограничение введено на период с 17 по 23 мая приказом министерства природы Пермского края.