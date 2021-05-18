Похитивший почти миллион рублей заключенный останется в пермской колонии на 15 лет

Пермь, 18 мая. 42-летний житель Челябинской области, обманувший более 30 человек, не смог обжаловать приговор в Пермском краевом суде. Ущерб от его действий составил почти один миллион рублей.

На момент совершения серии преступлений, челябинец отбывал наказание в колонии. Он звонил людям и представлялся либо сотрудником службы безопасности банка, либо специалистом «финансового контроля отдела мониторинга № 5».

«Мошенник говорил, что работает в единой организации, которая полностью контролирует проведение всех денежных операций при покупке товаров на интернет-площадках, — рассказали ФАН в краевом МВД. — Как только заключенный узнавал, что собеседник проходил регистрацию на той или иной платформе, он сообщал о попытках незаконного списания денег со счета и предлагал отменить операцию. Потерпевшие должны были через банкоматы обналичить деньги и отправить их на якобы безопасный счет. Как правило, это был его абонентский номер или киви кошелек».

Некоторые потерпевшие умудрялись даже подключить свой мобильный банк к абонентскому номеру мошенника. Через доступ к счетам людей, он похищал их деньги.

В марте 2021 года Свердловский районный суд Перми приговорил челябинца к 15 годам лишения свободы и возмещению ущерба потерпевшим. Решение было обжаловано мошенником. Но Пермский краевой суд оставил приговор без изменений.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в суд направлено уголовное дело в отношении экс-замначальника службы пожаротушения ФГКУ «7 отряд ФПС по Пермскому краю». Его обвиняют в пособничестве в мошенничестве с использованием служебного положения.