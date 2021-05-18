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18 мая 22:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:37
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: украинцы голосуют за Россию
22:31
Общество
Глава Роскомнадзора указал на необходимость защиты россиян от утечки персональных данных
22:31
Общество
Манижа выступила третьей в первом полуфинале Евровидения-2021
22:30
Политика
Эксперт Рар увидел уступки США по «СП-2» в ходе переговоров с РФ
22:30
Общество
Милонов заявил, что только церковь может помочь излечиться наркоманам
22:21
Политика
Захарова ответила на заявление главы МИД Украины о «российском трюке»
22:14
Общество
Диетолог Королева назвала три опасных последствия позднего ужина
22:10
Общество
Американский актер Чарльз Гродин скончался в возрасте 86 лет
22:08
Общество
Критик о том, дотянется ли российское кино о войне до советских шедевров
22:02
Общество
Местная жительница сняла на видео орудующую вилами неадекватную калининградку
22:00
Общество
Эксперт пояснила, почему Крыму не нужен курортный сбор даже в 10 рублей
21:57
Экономика
Эксперты указали вероятные места расположения новых крымских водохранилищ
21:52
Общество
Похитивший почти миллион рублей заключенный останется в пермской колонии на 15 лет
21:47
Общество
Как правильно подать иск в суд самостоятельно: советы юриста
21:46
Экономика
Украина оказалась между топливным кризисом и бунтом АЗС
21:45
Происшествия
Крыша кафе с посетителями обрушилась от ливня на севере Петербурга
21:45
Общество
Актриса Будина отреагировала на провокационные слова Литвиновой
21:43
Шоу-бизнес
Названа возможная причина операции Бузовой
21:32
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Похитивший почти миллион рублей заключенный останется в пермской колонии на 15 лет

  /   Обновлено: 18 мая 2021 22:05
Общество
Похитивший почти миллион рублей заключенный останется в пермской колонии на 15 лет
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Пермь, 18 мая. 42-летний житель Челябинской области, обманувший более 30 человек, не смог обжаловать приговор в Пермском краевом суде. Ущерб от его действий составил почти один миллион рублей.

На момент совершения серии преступлений, челябинец отбывал наказание в колонии. Он звонил людям и представлялся либо сотрудником службы безопасности банка, либо специалистом «финансового контроля отдела мониторинга № 5».

«Мошенник говорил, что работает в единой организации, которая полностью контролирует проведение всех денежных операций при покупке товаров на интернет-площадках, — рассказали ФАН в краевом МВД. — Как только заключенный узнавал, что собеседник проходил регистрацию на той или иной платформе, он сообщал о попытках незаконного списания денег со счета и предлагал отменить операцию. Потерпевшие должны были через банкоматы обналичить деньги и отправить их на якобы безопасный счет. Как правило, это был его абонентский номер или киви кошелек».

Некоторые потерпевшие умудрялись даже подключить свой мобильный банк к абонентскому номеру мошенника. Через доступ к счетам людей, он похищал их деньги.

В марте 2021 года Свердловский районный суд Перми приговорил челябинца к 15 годам лишения свободы и возмещению ущерба потерпевшим. Решение было обжаловано мошенником. Но Пермский краевой суд оставил приговор без изменений.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в суд направлено уголовное дело в отношении экс-замначальника службы пожаротушения ФГКУ «7 отряд ФПС по Пермскому краю». Его обвиняют в пособничестве в мошенничестве с использованием служебного положения.

суд пермь челябинск мошенничество колония
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