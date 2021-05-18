Начата проверка по факту гибели велосипедиста на Восточном обходе Перми

Пермь, 18 мая. На Восточном обходе Перми трагически погиб велосипедист. На фото, выложенной в соцсетях, видно, что на обочине лежит мужчина, а рядом машина скорой помощи.

Однако в пресс-службе регионального МВД журналистам пояснили, что велосипедист погиб не в ДТП. Ему стало плохо, он упал и, к сожалению, скончался. По факту произошедшего проводится проверка.

В краевом минздраве также подтвердили, что мужчина не был сбит автомобилем. 64-летний пациент умер во время оказания реанимационных действий.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье поезд наехал на 74-летнего мужчину, сидевшего на железнодорожных путях. Машинист предпринял все возможное, чтобы избежать трагедии.