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10:32
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Российские аграрии сообщили о риске подорожания муки и хлеба
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Самую мощную в Прикамье заправку для электрокаров запустили в Перми

  /   Обновлено: 18 мая 2021 10:32
Общество
Самую мощную в Прикамье заправку для электрокаров запустили в Перми
 /  Технопарк Пермь

Пермь, 18 мая. Быстрозарядную станцию для электромобилей установили на территории Технопарка в столице Прикамья. Она является самой мощной в регионе.

Станция работает в режиме Mode-4 и обладает выходной мощностью 60 кВт. Благодаря разъемам стандарта CHAdeMO и CCS можно зарядить любую марку электрокара.

К примеру, Nissan Leaf зарядится здесь до полной батареи за 20 минут. Tesla с емкостью аккумулятора 80 кВт/ч — за 75 минут. Стоимость одного кВт/ч — 12 рублей.

В Технопарке ФАН объяснили, что на новой станции предусмотрено три порта зарядки: два быстрых со штатными заправочными кабелями и один медленный, для которого у водителя должен быть с собой кабель Type 2 или Type 1 с переходником.

«Станция может заряжать два электромобиля одновременно в режимах быстрой и медленной зарядки. Устройство совместимо со всеми электрокарами, присутствующими на рынке, и соответствует международным стандартам», — рассказали в Технопарке.

Самую мощную в Прикамье заправку для электрокаров запустили в Перми
 / Технопарк Пермь
Создателями зарядной станции является пермская «Корпорация ПСС». В линейке компании уже есть несколько их типов. Например, домашние и малогабаритные, которые можно возить с собой в багажнике. Или мультистандартные, осуществляющие быструю заправку нескольких машин одновременно.

«В планах установить быстрозарядные станции по всему Пермскому краю. В Новосибирске уже около 20 наших зарядных станций. Хотелось бы, чтобы зеленые технологии активнее внедрялись в Перми. В идеале, здесь должно стоять минимум 30 быстрозарядных станций и порядка 40–50 медленных», – прокомментировал ФАН директор по развитию «Корпорации ПСС» Максим Политов.

Оплачивать зарядную сессию можно через приложение ZEVS. Деньги списываются в личном кабинете за фактические потребленные кВт\ч.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что компания Tesla прекратила принимать криптовалюту биткоин как единицу оплаты по причине ее неэкологичного добывания. Об этом заявил основатель производителя Илон Маск в соцсети.

пермь электромобиль тесла технопарк
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