Экс-супруга чуть не зарубила бывшего мужа топором в Прикамье

Пермь, 18 мая. Жительницу Прикамья будут судить за то, что она чуть не зарубила топором своего бывшего супруга, с которым развелась 20 лет назад. Инцидент произошел в поселке Куеда. Пострадавший доставлен в больницу с множественными рублеными ранами.

Пенсионер проживает в частном доме со своей дочерью. Вечером он решил сходить в баню. Через некоторое время женщина начала переживать, что отца долго нет. Она пошла посмотреть и обнаружила в бане окровавленного папу.

«При изучении территории полицейские обнаружили вырубленный участок забора. В ходе подворного обхода сотрудники пришли в дом соседки. Оказалось, 20 лет назад она являлась супругой потерпевшего, — рассказали ФАН в ГУ МВД России по Пермскому краю. — Женщина призналась, что это она расправилась с бывшим мужем из-за того, что он отказывался к ней вернуться. Взяла топор, вырубила часть дощатого забора, проникла в огород, затем в баню и нанесла потерпевшему несколько ударов».

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в столице Прикамья задержан мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении собственной жены. Он арестован.