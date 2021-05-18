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18 мая 09:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:09
Россия
Сенсационное интервью Марии Бутиной и спасенного ею крымского моряка покажут в «Патриоте»
09:07
Общество
Врач Тяжельников рекомендовал утолять летом жажду теплой водой и компотом
09:05
Наука
Столетний водяной клапан Николы Теслы может быть использован в 2021 году
09:05
Технологии
Ученые РФ создали особый преобразователь электроэнергии для космических аппаратов
09:02
Общество
Адвокат Зуй перечислила возможные ситуации для оспаривания завещания в суде
09:00
Общество
Режиссер Шахназаров оценил выход российского боевика «Турист» о событиях в ЦАР
08:58
Происшествия
Экс-супруга чуть не зарубила бывшего мужа топором в Прикамье
08:54
Общество
Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России, расскажут в «Патриоте»
08:53
Общество
Постоянный звон в ушах может говорить о серьезных заболеваниях
08:50
Происшествия
Житель Ульяновской области зарезал гостя после пьянки и поджег дом
08:48
Общество
Саратовский министр здравоохранения объяснил, почему зарабатывает так много
08:48
Происшествия
Уголовное дело по факту гибели пяти человек в ДТП завели в Красноярском крае
08:47
Происшествия
Труп в зимней одежде нашли в Прикамье в воде
08:45
Общество
Участница Евровидения от России рассказала о карантине в Роттердаме
08:44
Общество
Взыскание долгов в России — наведен ли порядок, расскажут в «Патриоте»
08:42
Экономика
Финляндия сократила импорт нефти РФ из-за перехода на «зеленую» энергетику
08:41
Общество
В Туле открыли звезду в память об актере Василии Лановом
08:37
Происшествия
Трагедия Robinson: ФАН публикует детали крушения вертолета под Архангельском
08:33
Общество
Российское мороженое завоевало сердца китайцев благодаря Путину
08:33
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Труп в зимней одежде нашли в Прикамье в воде

Происшествия
Труп в зимней одежде нашли в Прикамье в воде
Федеральное агентство новостей  / 

Пермь, 18 мая. В полукилометре от правого берега реки Чусовая в Прикамье обнаружено тело мужчины. Он был одет в зимнюю одежду.

«Труп без видимых признаков насильственной смерти. Личность мужчины, которому на вид около 50 лет, и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — рассказали журналистам в Уральской транспортной прокуратуре.

На место выезжала следственно-оперативная группа. Инициирована процессуальная проверка, которая находится на контроле прокурора.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 17 мая в Перми полностью сгорел пассажирский автобус. Очевидцы рассказали, что из транспорта оперативно, без паники эвакуировались около 90 пассажиров.

пермский край труп проверка транспортная прокуратура чусовая
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