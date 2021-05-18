Труп в зимней одежде нашли в Прикамье в воде

Пермь, 18 мая. В полукилометре от правого берега реки Чусовая в Прикамье обнаружено тело мужчины. Он был одет в зимнюю одежду.

«Труп без видимых признаков насильственной смерти. Личность мужчины, которому на вид около 50 лет, и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — рассказали журналистам в Уральской транспортной прокуратуре.

На место выезжала следственно-оперативная группа. Инициирована процессуальная проверка, которая находится на контроле прокурора.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 17 мая в Перми полностью сгорел пассажирский автобус. Очевидцы рассказали, что из транспорта оперативно, без паники эвакуировались около 90 пассажиров.