Запрет на посещение лесов срочно введен в Пермском крае

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17 мая 17:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:54
Общество
BBC и «Новая Газета» снимают расследование-провокацию в Петербурге
17:52
Армия
В США обеспокоены маневрами подлодок ВМФ РФ вблизи трансатлантических коммуникаций
17:50
Происшествия
Петербургский суд запретил аниме из-за откровенных сцен с участием школьника
17:49
Весь мир
Более трети канадцев получили прививку от СOVID-19
17:48
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе трогательно поздравил бывшего ученика с днем рождения
17:47
Общество
Депутат Амосов заявил о необходимости поддержать реставрацию памятников на госуровне
17:46
Спорт
Боец MMA Макгрегор в третий раз стал отцом
17:46
Общество
Депутат Амосов обозначил главную проблему сохранения исторических памятников в России
17:45
Происшествия
СК помог студентке из Ярославля выиграть суд по делу о предоставлении жилья
17:44
Происшествия
Полиция Петербурга «по горячим следам» задержала укравшего сумку грабителя
17:42
Общество
Аркадий Мамонтов призвал реформировать образование до новых расстрелов в школах
17:42
Технологии
Facebook может заплатить 56 миллионов рублей штрафов по 12 протоколам о нарушениях
17:41
Армия
Палестина вернется к переговорам с Израилем только в рамках нового международного подхода
17:40
Экономика
Эксперт Сошников рассказал, что поможет курсу биткоина вырасти
17:37
Общество
Минпросвещения сделало заявление о досрочном окончании учебного года в РФ
17:37
Происшествия
Суд оставил в силе приговор главе «Альянса врачей» за акцию у колонии Навального
17:37
Экономика
Автозаправочные станции Украины перестали продавать премиальное топливо
17:30
Экономика
Украинские автозаправки объявили топливный бойкот Кабмину
17:30
Общество
Легенда ТАСС Сердобольский рассказал о секретах полувековой работы в журналистике
17:30
Весь мир
Что еврейский и арабский эксперты думают об обострении палестино-израильского конфликта
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Запрет на посещение лесов срочно введен в Пермском крае

Общество
Запрет на посещение лесов срочно введен в Пермском крае
vk.com  /  Чайковский пожарный

Пермь, 17 мая. В Прикамье введен временный запрет на посещение лесов. Ограничение введено на период с 17 по 23 мая приказом министерства природы Пермского края в связи установившимся из-за аномальной жары четвертым классом пожарной опасности.

«Жителям запрещено посещать леса за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования, разводить костры на прилегающих к лесным массивам территориях, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы в сельских, городских поселениях и на землях всех категорий», — пояснили ФАН в региональном минприроды.

С 18 апреля в Прикамье ликвидировано 26 лесных пожаров, два пожара локализованы, еще столько же находятся в активной стадии тушения. 66,6% произошли по вине людей, когда пламя перекинулось на леса с земель сельхозназначения. Пять пожаров (16,6%) возникли из-за гроз. За это время огонь прошел по землям лесного фонда площадью 133 га.

«В настоящее время в Пермском крае организовано круглосуточное дежурство сотрудников минприроды и лесничеств, ведется авиа- и наземное патрулирование, — рассказали в министерстве. — Общая группировка сил и средств пожаротушения состоит из 4 075 человек и 1 815 единиц техники».

В тушении лесных пожаров в Прикамье участвуют три авиаотделения, включающих 80 парашютистов и десантников-пожарных.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 17 мая в Перми полностью сгорел пассажирский автобус. Очевидцы написали в социальных сетях, что из транспорта эвакуировались около 90 пассажиров.

пермский край пожары пожарные минприроды леса
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