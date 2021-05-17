Запрет на посещение лесов срочно введен в Пермском крае

Пермь, 17 мая. В Прикамье введен временный запрет на посещение лесов. Ограничение введено на период с 17 по 23 мая приказом министерства природы Пермского края в связи установившимся из-за аномальной жары четвертым классом пожарной опасности.

«Жителям запрещено посещать леса за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования, разводить костры на прилегающих к лесным массивам территориях, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы в сельских, городских поселениях и на землях всех категорий», — пояснили ФАН в региональном минприроды.

С 18 апреля в Прикамье ликвидировано 26 лесных пожаров, два пожара локализованы, еще столько же находятся в активной стадии тушения. 66,6% произошли по вине людей, когда пламя перекинулось на леса с земель сельхозназначения. Пять пожаров (16,6%) возникли из-за гроз. За это время огонь прошел по землям лесного фонда площадью 133 га.

«В настоящее время в Пермском крае организовано круглосуточное дежурство сотрудников минприроды и лесничеств, ведется авиа- и наземное патрулирование, — рассказали в министерстве. — Общая группировка сил и средств пожаротушения состоит из 4 075 человек и 1 815 единиц техники».

В тушении лесных пожаров в Прикамье участвуют три авиаотделения, включающих 80 парашютистов и десантников-пожарных.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 17 мая в Перми полностью сгорел пассажирский автобус. Очевидцы написали в социальных сетях, что из транспорта эвакуировались около 90 пассажиров.