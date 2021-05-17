Пермские родители смогут посетить последние звонки с разрешения руководства школ

Пермь, 17 мая. У родителей школьников и воспитанников детских садов Прикамья в 2021 году все-таки появится возможность посетить последние звонки и выпускные своих детей. Такое решение озвучено министерством образования Пермского края и региональным Роспотребнадзором.

Однако окончательный вердикт о присутствии взрослых будут принимать руководители образовательных учреждений. Это зависит от эпидситуации в заведении.

«Родители могут присутствовать при условии выполнения профилактических мероприятий – обязательная термометрия при входе, обработка рук антисептическим средством, использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 м.», — пояснили ФАН в краевом минобре.

Рекомендуется посещение выпускного только одним из родителей. Не допускается нахождение на мероприятиях детей младшего возраста – братьев и сестер выпускников, а также людей старше 65 лет.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что выпускникам тульских школ позволил попрощаться со школами на последних звонках и выпускных балах.