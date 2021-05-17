ФАС выявил причины роста цен на новостройки в Прикамье

Пермь, 17 мая. По поручению главы ФАС России Максима Шаскольского, пермские антимонопольщики провели анализ рынка жилищного строительства в регионе.

Как пояснили ФАН в ведомстве, в 2021 году не поступали обращения о создании препятствий со стороны органов власти при приобретении земельных участков под строительство, получении разрешений и осуществлении строительства и ввода в эксплуатацию.

«В период с 2019 года по настоящее время сговоров между застройщиками и органами власти на рынке жилищного строительства Пермским УФАС России не выявлены», — пояснили в управлении.

Проверено 68 застройщиков. Шесть организаций, входящих в Группу компаний «ПМД», на долю которой приходится почти 12% строящегося жилья в Перми, отказались представить информацию.

К росту цен на жилую недвижимость в Прикамье, исходя из предоставленной застройщиками информации, привели:

рост себестоимости строительно-монтажных работ из-за удорожания металлопродукции, изоляционных материалов, окон ПВХ, дерева и фанеры и т. д.;

вынужденное повышение зарплаты рабочих, вызванное увеличением МРОТ и введенными миграционными ограничениями;

переход на эскроу-счета;

рост на 25% по сравнению с 2019 годом спроса на «первичку» в Перми;

снижения темпов строительства из-за дефицита ликвидных земельных участков, пригодных для строительства.

permkrai.ru / Администрация губернатора Пермского края

«Дело в том, что на это существенно могут влиять муниципальные и региональные органы власти, поскольку предложение на рынке ликвидных строительных площадок находится в поле их ведения, — рассказал журналистам руководитель пермского УФАС Александр Плаксин.

Именно последний пункт особенно насторожил УФАС.

Ведомство уже вышло с инициативой к краевому правительству о том, чтобы посмотреть действующие площадки, которые можно предложить застройщикам в качестве пригодных для строительства и разыграть их через конкурсы.

«Предложили властям дополнить «дорожную карту» региона, призванную развивать конкуренцию в регионе. Основная цель – увеличить предложения на рынке жилья, чтобы сгладить увеличенный спрос. Это должно выступить сдерживающим фактором роста цен», — пояснил Плаксин.

Потенциал роста цен в Перми практически исчерпан, говорят сами застройщики. А ведь совсем скоро возможен всплеск спроса. 1 июля 2021 — предполагаемая дата окончания действия программы льготного ипотечного кредитования в Пермском крае. Регион не попал в перечень 24 субъектов России, предложенных ЦБ РФ для продления действия программы.

В настоящее время в Прикамье на разных стадиях строительства находится 1260 тыс. кв.м. жилья. Ввод объектов запланирован на 2021-2024 годы.