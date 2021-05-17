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17 мая 13:25
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новостей
13:14
Общество
Плешак рассказал о 30-летней дружбе с Сердобольским на встрече в Медиагруппе «Патриот»
13:12
Происшествия
Транспортная полиция заинтересовалась потасовкой с участием поэтессы в калининградском аэропорту
13:11
Происшествия
Крым накрыло ливнями: град размером с куриное яйцо разбил машины
13:11
Спорт
Сергей Семак высказался о превосходстве «Зенита» над конкурентами по РПЛ
13:10
Происшествия
Суд приговорил экс-главу центра Хруничева к пяти годам колонии за растрату
13:10
Общество
В Общественной палате отметили оперативную работу Роспотребнадзора
13:08
Общество
Ветеран журналистики Сердобольский назвал главные минусы современных СМИ
13:08
Шоу-бизнес
Михаил Шац назвал причину «смерти» КВН
13:08
Армия
Sina: Япония может провести хитрый маневр под видом нападения на Курилы
13:05
Весь мир
Какие цели преследует Турция в палестино-израильском конфликте
13:05
Шоу-бизнес
Актрису Марину Федункив возмущает фамильярное общение некоторых фанатов
13:04
Армия
В Кремле обеспокоены ракетными ударами по офисам СМИ в секторе Газа
13:03
Политика
Песков назвал кощунством возложение вины за начало войны на СССР
13:03
Общество
Парижский парк развлечений «Диснейленд» откроют 17 июня
13:03
Общество
Работники «Хотьковского моста» месяцами «пашут» без выходных и без зарплаты
13:02
Общество
Сердобольский рассказал, какой видит журналистику через 10 лет
13:00
Общество
Морозов рассказал, в каком направлении нужно ужесточать закон об обороте оружия
13:00
Весь мир
Почему инвесторы не хотят вести дела с Афганистаном после ухода американцев
12:56
Политика
Песков заявил о запрете на заграничную недвижимость для чиновников
12:54
Экономика
Юрист Магомедов рассказал, как запросить ипотечные каникулы и не получить отказ
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ФАС выявил причины роста цен на новостройки в Прикамье

Общество
ФАС выявил причины роста цен на новостройки в Прикамье
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Пермь, 17 мая. По поручению главы ФАС России Максима Шаскольского, пермские антимонопольщики провели анализ рынка жилищного строительства в регионе.

Как пояснили ФАН в ведомстве, в 2021 году не поступали обращения о создании препятствий со стороны органов власти при приобретении земельных участков под строительство, получении разрешений и осуществлении строительства и ввода в эксплуатацию.

«В период с 2019 года по настоящее время сговоров между застройщиками и органами власти на рынке жилищного строительства Пермским УФАС России не выявлены», — пояснили в управлении.

Проверено 68 застройщиков. Шесть организаций, входящих в Группу компаний «ПМД», на долю которой приходится почти 12% строящегося жилья в Перми, отказались представить информацию.

К росту цен на жилую недвижимость в Прикамье, исходя из предоставленной застройщиками информации, привели:

  • рост себестоимости строительно-монтажных работ из-за удорожания металлопродукции, изоляционных материалов, окон ПВХ, дерева и фанеры и т. д.;
  • вынужденное повышение зарплаты рабочих, вызванное увеличением МРОТ и введенными миграционными ограничениями;
  • переход на эскроу-счета;
  • рост на 25% по сравнению с 2019 годом спроса на «первичку» в Перми;
  • снижения темпов строительства из-за дефицита ликвидных земельных участков, пригодных для строительства.

ФАС выявил причины роста цен на новостройки в Прикамье
permkrai.ru  / Администрация губернатора Пермского края
Именно последний пункт особенно насторожил УФАС.

«Дело в том, что на это существенно могут влиять муниципальные и региональные органы власти, поскольку предложение на рынке ликвидных строительных площадок находится в поле их ведения, — рассказал журналистам руководитель пермского УФАС Александр Плаксин.

Ведомство уже вышло с инициативой к краевому правительству о том, чтобы посмотреть действующие площадки, которые можно предложить застройщикам в качестве пригодных для строительства и разыграть их через конкурсы.

«Предложили властям дополнить «дорожную карту» региона, призванную развивать конкуренцию в регионе. Основная цель – увеличить предложения на рынке жилья, чтобы сгладить увеличенный спрос. Это должно выступить сдерживающим фактором роста цен», — пояснил Плаксин.

Потенциал роста цен в Перми практически исчерпан, говорят сами застройщики. А ведь совсем скоро возможен всплеск спроса. 1 июля 2021 — предполагаемая дата окончания действия программы льготного ипотечного кредитования в Пермском крае. Регион не попал в перечень 24 субъектов России, предложенных ЦБ РФ для продления действия программы.

В настоящее время в Прикамье на разных стадиях строительства находится 1260 тыс. кв.м. жилья. Ввод объектов запланирован на 2021-2024 годы.

пермский край застройщики уфас сговор строительство дорог
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Все новости / Общество / ФАС выявил причины роста цен на новостройки в Прикамье
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