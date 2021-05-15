Теодор Курентзис снова в Перми: Дягилевский фестиваль пройдет в традиционном формате

Пермь, 15 мая. Дягилевский фестиваль под руководством Теодора Курентзиса в 2021 году возвращается в традиционном формате. Старт — 10 июня. Мероприятие продлится 11 дней.

Откроется фестиваль масштабным вокально-симфоническим полотном «Зима священная 1949 года» Леонида Результат работы с одной из наиболее значимых партитур конца ХХ века представят оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.

Дягилевский фестиваль представит несколько перформативных проектов. 18 и 19 июня выступят одни из главных героев новой волны европейского театра, создатели авторского пластического языка — бельгийская театральная компания Peeping Tom. Еще один перформанс — Double Helix — покажет 11, 12 и 13 июня хореограф из Нидерландов Нанин Линнинг.

permopera.ru / Пермский театр оперы и балета

16 и 17 июня выступит культовая команда медиахудожников из Франции Ryoji Ikeda Studio. Проект будет показан в России впервые. Продолжит поиск нового музыкального языка команда композитора Николая Попова и куратора Максима Шостаковича в аудиовизуальном перформансе «НИКОЛАЙ ПОПОВ.//_DIFFUSIO.EXTENSIO» — 19 июня.

А концертной программе фестиваля: пианисты Антон Батагов с электроакустическим проектом «Оптический обман» (13 июня) и Вадим Холоденко с сольной программой авангардной музыки (13 июня). Впервые на фестиваль приедет один из ведущих исполнителей современной фортепианной музыки Йоонас Ахонен (11 июня).

Хедлайнер фестиваля musicAeterna представит две программы. 15 июня музыканты дадут концерт-мистерию, который составлен из редко исполняемых сочинений барочных композиторов, авангардистов XX века и современных авторов. В концерте используется необычный состав инструментов, от мандолины до пилы.

permopera.ru / Пермский театр оперы и балета

12 июня в исполнении двух хоров musicAeterna и musicAeterna byzantina под управлением Теодора Курентзиса и Антониоса Кутруписа прозвучат византийские песнопения, русская и европейская духовная музыка.

20 июня, в день закрытия фестиваля musicAeterna исполнит «Масонскую траурную музыку» и две последние симфонии Моцарта, № 40 и № 41 («Юпитер»).

Основной площадкой Фестивального клуба в 2021 году станет арт-пространство на территории завода Шпагина. В Пермской художественной галерее в дни фестиваля откроется выставка «Столпы русского авангарда», а также галереи ГроссАрт и Пермской художественной галереи. Всего в рамках Дягилевского фестиваля с 10 по 20 июня запланировано около 100 событий.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в начале мая Пермский театр оперы и балета возглавил Довлет Анзароков. В министерстве культуры Прикамья пояснили, что выбор сделан в результате сложного отбора.