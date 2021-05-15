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15 мая 11:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:09
Весь мир
Пожар в Ашдоде, обстрел из Сирии: последние события палестино-израильского конфликта
11:08
Шоу-бизнес
Отсудившая у бывшего мужа квартиру Ольга Кабо рассказала о своих планах
11:07
Экономика
Петербургский завод начал выпуск нового поколения грузовиков MAN
11:04
Общество
В России за сутки выявили 8790 новых случаев заражения коронавирусом
11:04
Шоу-бизнес
Гарик Харламов рассказал, что получила Асмус после развода
11:04
Общество
Метрополитен Москвы открыл приуроченную ко дню рождения выставку ретропоездов
11:00
Происшествия
Двое участников перестрелки в Сочи попали в полицию
11:00
Происшествия
Кадры последствий ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском появились в Сети
10:57
Экономика
Перечислены самые продаваемые машины на российском рынке в апреле
10:56
Экономика
Минфин РФ предложил увеличить минимальную долю закупок у МСП
10:53
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова заинтриговала фанатов объявлением о свадьбе с Джиганом
10:49
Происшествия
Задержанного в Петербурге педофила изобличили в новом преступлении
10:48
Политика
Немецкий политолог заявил, что ЕС считает фейком позицию Чехии в ситуации с Россией
10:48
Экономика
Число клиентов микрофинансовых организаций выросло в России
10:47
Общество
Рекордное количество пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии зафиксировано в Японии
10:46
Происшествия
Тело новорожденного обнаружили на кладбище в Челябинской области
10:45
Экономика
Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей
10:45
Политика
Кабмин РФ определил направления работы в Арктическом совете
10:45
Армия
Генерал ВВС США объяснил, почему Вашингтон планирует отказаться от истребителей F-22
10:44
Шоу-бизнес
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Теодор Курентзис снова в Перми: Дягилевский фестиваль пройдет в традиционном формате

Общество
Теодор Курентзис снова в Перми: Дягилевский фестиваль пройдет в традиционном формате
permopera.ru  /  Пермский театр оперы и балета

Пермь, 15 мая. Дягилевский фестиваль под руководством Теодора Курентзиса в 2021 году возвращается в традиционном формате. Старт — 10 июня. Мероприятие продлится 11 дней.

Откроется фестиваль масштабным вокально-симфоническим полотном «Зима священная 1949 года» Леонида Результат работы с одной из наиболее значимых партитур конца ХХ века представят оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.

Дягилевский фестиваль представит несколько перформативных проектов. 18 и 19 июня выступят одни из главных героев новой волны европейского театра, создатели авторского пластического языка — бельгийская театральная компания Peeping Tom. Еще один перформанс — Double Helix — покажет 11, 12 и 13 июня хореограф из Нидерландов Нанин Линнинг.

Теодор Курентзис снова в Перми: Дягилевский фестиваль пройдет в традиционном формате
permopera.ru  / Пермский театр оперы и балета
16 и 17 июня выступит культовая команда медиахудожников из Франции Ryoji Ikeda Studio. Проект будет показан в России впервые. Продолжит поиск нового музыкального языка команда композитора Николая Попова и куратора Максима Шостаковича в аудиовизуальном перформансе «НИКОЛАЙ ПОПОВ.//_DIFFUSIO.EXTENSIO» — 19 июня.

А концертной программе фестиваля: пианисты Антон Батагов с электроакустическим проектом «Оптический обман» (13 июня) и Вадим Холоденко с сольной программой авангардной музыки (13 июня). Впервые на фестиваль приедет один из ведущих исполнителей современной фортепианной музыки Йоонас Ахонен (11 июня).

Хедлайнер фестиваля musicAeterna представит две программы. 15 июня музыканты дадут концерт-мистерию, который составлен из редко исполняемых сочинений барочных композиторов, авангардистов XX века и современных авторов. В концерте используется необычный состав инструментов, от мандолины до пилы.

Теодор Курентзис снова в Перми: Дягилевский фестиваль пройдет в традиционном формате
permopera.ru  / Пермский театр оперы и балета
12 июня в исполнении двух хоров musicAeterna и musicAeterna byzantina под управлением Теодора Курентзиса и Антониоса Кутруписа прозвучат византийские песнопения, русская и европейская духовная музыка.

20 июня, в день закрытия фестиваля musicAeterna исполнит «Масонскую траурную музыку» и две последние симфонии Моцарта, № 40 и № 41 («Юпитер»).

Основной площадкой Фестивального клуба в 2021 году станет арт-пространство на территории завода Шпагина. В Пермской художественной галерее в дни фестиваля откроется выставка «Столпы русского авангарда», а также галереи ГроссАрт и Пермской художественной галереи. Всего в рамках Дягилевского фестиваля с 10 по 20 июня запланировано около 100 событий.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в начале мая Пермский театр оперы и балета возглавил Довлет Анзароков. В министерстве культуры Прикамья пояснили, что выбор сделан в результате сложного отбора. 

пермь фестиваль музыканты дягилевские сезоны курентзис
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Все новости / Общество / Теодор Курентзис снова в Перми: Дягилевский фестиваль пройдет в традиционном формате
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