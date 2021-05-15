Житель Прикамья отправился на 20 лет в колонию за надругательство над ребенком   

Пермь, 15 мая. Суд приговорил 42-летнего жителя Прикамья к 20 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за преступления против половой свободы дочери своей гражданской супруги.

«С января 2016 года по февраль 2020 года осужденный, когда сожительницы не было дома, насиловал ее несовершеннолетнюю дочь. Кроме того, в ходе осмотра места происшествия в жилище обвиняемого обнаружен и изъят порох, который он незаконно приобрел и хранил в доме», — пояснили ФАН в СУ СКР по Пермскому краю.

В итоге мужчина признан виновным в совершении действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней потерпевшей (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Также в 13 изнасилованиях (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ) и в покушении на изнасилование. Плюс, в незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Виновному назначено наказание в виде 20 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в столице Прикамья задержан мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении собственной жены.