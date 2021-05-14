Предприятие Прикамья поставило ткани для униформы 70% участников Парада Победы

Пермь, 14 мая. 70% военнослужащих, прошедших по Красной площади 9 мая, были одеты в форменную одежду из тканей, произведенных в Пермском крае. В 2021 году в Параде Победы приняли участие более 12 тысяч человек.

В униформу из ткани компании «Чайковский текстиль» были одеты железнодорожные, мотострелковые и инженерные бригады, танковая дивизия и бригады морской пехоты, а также сотрудники военной полиции, МЧС и студенты девяти высших военных учебных заведений.

«Чайковский текстиль» является основным поставщиком тканей для силовых структур России и предлагает целый ассортимент для повседневной и полевой формы одежды», — пояснили ФАН в пресс-службе администрации губернатора Прикамья.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пользователи российского сегмента Сети пришли в восторг от парада Победы, проведенного в Москве в честь 76-летия Великой Победы.