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14 мая 19:56
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новостей
19:55
Общество
Спасенных в Петербурге детенышей нерпы перевели в уличный бассейн
19:54
Политика
Мастера хореографии исполнят самый масштабный танец в День России
19:53
Общество
В Приморье готовят проекты, под которые получат бюджетный кредит
19:51
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве 12-летней девочки под Нижним Новгородом
19:50
Общество
В США научились модифицировать частицы ВИЧ для лечения детей с иммунодефицитом
19:49
Политика
Генсек ООН рассчитывает на укрепление сотрудничества с РФ по поддержанию мира
19:48
Общество
Визы в Италию снова можно будет получить в Самаре
19:46
Происшествия
ФАН публикует видео с места ДТП на проспекте Сизова в Петербурге
19:44
Общество
Предприятие Прикамья поставило ткани для униформы 70% участников Парада Победы
19:43
Политика
Джабаров назвал условие для расширения списка недружественных стран
19:42
Происшествия
Школьники устроили массовую драку в Невском районе Петербурга
19:39
Политика
Белорусский фермер отказался менять телочку на бычка Лукашенко
19:37
Шоу-бизнес
Певица Юлия Ковальчук призвала женщин отказаться от скромности в постели
19:36
Общество
Шашлыки жарить можно: особый противопожарный режим отменен на большей части Приморья
19:35
Политика
Экс-депутат Рады Журавко предрек тотальную зачистку оппозиции на Украине
19:34
Спорт
Исмаилов ответил назвавшему Нурмагомедова проектом UFC Кадырову
19:33
Экономика
Россиянам рассказали, когда при продаже квартиры не придется платить налоги
19:33
Происшествия
Нижегородский СК подтвердил задержание подозреваемого в убийстве 12-летней девочки
19:32
Происшествия
Попытка запастись бензином окончилась для американца ожогами и сгоревшей машиной
19:32
Видео
Путин назвал арест Медведчука «зачисткой политического поля». События дня
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Предприятие Прикамья поставило ткани для униформы 70% участников Парада Победы

Общество
Предприятие Прикамья поставило ткани для униформы 70% участников Парада Победы
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Пермь, 14 мая. 70% военнослужащих, прошедших по Красной площади 9 мая, были одеты в форменную одежду из тканей, произведенных в Пермском крае. В 2021 году в Параде Победы приняли участие более 12 тысяч человек.

В униформу из ткани компании «Чайковский текстиль» были одеты железнодорожные, мотострелковые и инженерные бригады, танковая дивизия и бригады морской пехоты, а также сотрудники военной полиции, МЧС и студенты девяти высших военных учебных заведений.

«Чайковский текстиль» является основным поставщиком тканей для силовых структур России и предлагает целый ассортимент для повседневной и полевой формы одежды», — пояснили ФАН в пресс-службе администрации губернатора Прикамья.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пользователи российского сегмента Сети пришли в восторг от парада Победы, проведенного в Москве в честь 76-летия Великой Победы.

пермский край красная площадь парад победы форма военнослужащие
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