Снимали ролик для TikTok: в Прикамье девочки подожгли 195 тонн соломы на ферме

Пермь, 14 мая. В Нытвенском районе Прикамья школьницы снимали видео для TikTok. Для ролика им понадобилось поджечь солому.

Они пробрались на ферму, нашли две скирды соломы (более 195 тонн), стали сжигать их, а затем попытались потушить. Попытки оказались тщетными. Вспыхнуло пламя. А девочки испугались и убежали.

«Имущество фермы сгорело. На место происшествия прибыли пожарные, которые потушили возгорание. Участковый опросил сотрудников фермы и жителей села. И в итоге установил причастных к поджогу сена», — рассказали ФАН в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В отношении родителей девочек составлены протоколы об административном правонарушении. В конце мая на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних будет решен вопрос о постановке школьниц на учет в полиции.

Пока не известно, будет ли владелец фермы подавать в суд для возмещения нанесенного ущерба.

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