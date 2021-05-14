Разработка пермских ученых покажет изменения лица после введения ботокса

Пермь, 14 мая. В столице Прикамья создается программный комплекс, который должен прогнозировать возможные изменения лица после введения ботокса. Разработка определит оптимальный для конкретного пациента объем вещества, который нужно использовать врачу. У технологии пока нет мировых аналогов.

Как рассказали ФАН кандидат физико-математических наук Владислав Никитин, это, в том числе, позволит предотвратить потерю чувствительности тканей при изменении формы губ.

«Уникальность и вместе с тем недостаток ботокса состоит в том, что он расслабляет мышцы. При этом ткани, которые их окружают, после введения могут частично потерять чувствительность. Также снижается способность совершать движения нижней челюстью», — поясняет Никитин.

На кафедре вычислительной математики пермского политеха отмечают, что благодаря этой технологии пациент увидит свое лицо до проведения манипуляций. Программа сможет предоставить медицинским работникам рекомендации о том, какой объем ботулотоксина можно ввести в область губ.

«Врач загружает три фотографии области губ пациента с немного приоткрытым ртом. Затем выбирает места и предполагаемый объем введения ботокса, а программа в режиме реального времени перестроит форму губ на экране монитора», — рассказали ФАН в вузе.

Разработка также позволит предсказать, как изменится лицо при стоматологическом лечении.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что прикамские ученые адаптировали технологию дождевых садов к условиям более холодных регионов. Это может помочь субъектам в проблеме отведения и очистки ливневых и талых вод.