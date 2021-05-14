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14 мая 18:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:22
Интервью
Вольфганг Черни: В фильме «Скажи ей» я играю положительного американского разлучника
18:19
Шоу-бизнес
Историк моды Васильев заявил, что Бузова обязана своей популярностью разводу
18:19
Наука
Японские ученые установили причину быстрого разрушения современных бетонных конструкций
18:19
Происшествия
Польские фермеры 23 года удерживали в рабстве выходца из СССР
18:18
Весь мир
Пуэрториканцы выступили против грабительской приватизации энергетического сектора
18:17
Происшествия
Избивавший собак в Петербурге живодер оказался водителем трамвая
18:15
Общество
Названы регионы России с проблемами в сфере занятости населения
18:15
Происшествия
Пьяный петербуржец избил 12-летнюю дочь сожительницы
18:14
Общество
Общественник Ионов попросил ФБР Пригожина заступиться за афроамериканца Абу-Джамала
18:12
Общество
В Калининграде появится лучшее в России футбольное поле
18:11
Общество
Эпидемиолог Белякова объяснила, почему нельзя смешивать разные вакцины от коронавируса
18:11
Политика
Украинский Совбез одобрил санкции против 111 иностранцев
18:09
Общество
Депутат Рыжак в ответ на Казань предложил вернуть идеологию в Конституцию
18:07
Политика
Израиль не планирует обращаться к США за помощью после обострения ситуации в секторе Газа
18:07
Общество
Вторая жизнь Крымской АЭС: легендарную электростанцию могут превратить в супер-объект
18:04
Происшествия
Ревнивый петербуржец заставил возлюбленную проткнуть ножом его грудь
18:03
Шоу-бизнес
Слепаков признался в тайном разводе с женой
18:02
Армия
Израильские военные атаковали ВМС движения ХАМАС
18:02
Общество
Блогерство помогло пенсионеру из Иркутской области исполнить мечту больной супруги
18:02
Общество
Распекал чиновников и собрался на выборы: Володин посетил с визитом Саратов
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Разработка пермских ученых покажет изменения лица после введения ботокса

Общество
Разработка пермских ученых покажет изменения лица после введения ботокса
pstu.ru  /  Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет

Пермь, 14 мая. В столице Прикамья создается программный комплекс, который должен прогнозировать возможные изменения лица после введения ботокса. Разработка определит оптимальный для конкретного пациента объем вещества, который нужно использовать врачу. У технологии пока нет мировых аналогов.

Как рассказали ФАН кандидат физико-математических наук Владислав Никитин, это, в том числе, позволит предотвратить потерю чувствительности тканей при изменении формы губ.

«Уникальность и вместе с тем недостаток ботокса состоит в том, что он расслабляет мышцы. При этом ткани, которые их окружают, после введения могут частично потерять чувствительность. Также снижается способность совершать движения нижней челюстью», — поясняет Никитин.

На кафедре вычислительной математики пермского политеха отмечают, что благодаря этой технологии пациент увидит свое лицо до проведения манипуляций. Программа сможет предоставить медицинским работникам рекомендации о том, какой объем ботулотоксина можно ввести в область губ.

«Врач загружает три фотографии области губ пациента с немного приоткрытым ртом. Затем выбирает места и предполагаемый объем введения ботокса, а программа в режиме реального времени перестроит форму губ на экране монитора», — рассказали ФАН в вузе.

Разработка также позволит предсказать, как изменится лицо при стоматологическом лечении.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что прикамские ученые адаптировали технологию дождевых садов к условиям более холодных регионов. Это может помочь субъектам в проблеме отведения и очистки ливневых и талых вод.

ученые пермь ботокс технология
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