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Юный пермяк удостоен награды СКР за «Доблесть и отвагу»

Общество
Юный пермяк удостоен награды СКР за «Доблесть и отвагу»
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Пермь, 14 мая. Ведомственной медалью «Доблесть и отвага» Следственного комитета России награжден пятиклассник Вячеслав Ширинкин из поселка Юго-Камский Прикамья. Награда вручена молодому человеку за героические действия во время спасения из воды двух девочек 2012 года рождения.

В СКР по Пермскому краю ФАН рассказали, что 14 ноября 2020 года школьницы возвращались домой и решили проверить, можно ли пройти по льду местного пруда.

«Слава увидел это, попытался предупредить об опасности и выйти на берег. Но они не успели добраться до берега и провалились под лед. Мальчик подбежал к месту происшествия, схватил девочек за одежду и поочередно вытащил из воды», — пояснили в пресс-службе ведомства.

13 мая 2021 года в школе поселка руководство и сотрудники СУ СКР вручили медаль Вячеславу за героические действия. Глава управления Сергей Сарапульцев в присутствии педагогов и школьников вручил награду ученику, отметив значимость поступка молодого человека, благодаря решительным действиям которого удалось избежать жертв.

Юный пермяк удостоен награды СКР за «Доблесть и отвагу»
perm.sledcom.ru  / СУ СКР по Пермскому краю
Сарапульцев поблагодарил и маму Вячеслава Анну Валентиновну за достойное воспитание сына, который, несмотря на юный возраст, проявил сострадание, отзывчивость и отважность.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в столице Прикамья суд признал виновными заведующим производством ИП Козофат Юлию Лядову и повара Наталью Хамидуллину. Они работали в кафе, после обеда в котором погиб ребенок и серьезно отравились более 30 человек.

следственный комитет пермский край школьники награды спас детей
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