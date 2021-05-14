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Сына экс-министра безопасности Прикамья собираются судить за мошенничество

Общество
Сына экс-министра безопасности Прикамья собираются судить за мошенничество
пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю  / 

Пермь, 13 мая. В Прикамье уголовное дело в отношении экс-замначальника службы пожаротушения ФГКУ «7 отряд ФПС по Пермскому краю» направлено в суд. Его обвиняют в пособничестве в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По данным пермских СМИ, речь идет о Виталии Ковтуне — сыне руководителя регионального  министерства территориальной безопасности Андрея Ковтуна.

«Обвиняемый занимал должность экс-замначальника службы пожаротушения и одновременно был начальником дежурной смены с марта 2013 года по декабрь 2017 года. В это время он посодействовал трем соучастникам в хищение бюджетных средств, — рассказали ФАН в пресс-службе краевой прокуратуры. — В частности, обвиняемый  фиктивно трудоустроил на должность пожарного гражданина. Таким образом, было похищено более 790 тыс. рублей».

В 2020 году суд приговорил Андрея Ковтуна к условному сроку (3 года и 8 месяцев) также за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Кроме этого Ковтуна старшего лишили звания генерал-майора.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что врио начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю с 11 мая 2021 года назначен полковник внутренней службы Александр Урусов. 

суд уголовное дело мошенничество пермский край фиктивное трудоустройство
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