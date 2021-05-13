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Прибывшие в Пермь студенты из Индии попали в обсервацию с коронавирусом

Общество
Прибывшие в Пермь студенты из Индии попали в обсервацию с коронавирусом
commons.wikimedia.org  /  Гостиница Центральная (Пермь)

Пермь, 13 мая. В столице Прикамья на обсервацию из-за диагностированного коронавируса поместили студентов медуниверситета из Индии. У четырех после приезда с родины оказались положительными результаты теста.

Изолированными оказались студенты, проживающие в гостинице «Центральная» по адресу Сибирская, 9, обучающиеся дистанционно на разных курсах лечебного факультета. Как пояснили журналистам в вузе, смешанная форма обучения будет рассматриваться только после устранения всех рисков.

За студентами, которые контактировали с инфицированными, врачи установили 14-дневное наблюдение. В помещениях гостиницы обеспечен необходимый режим. Организовано горячее питание для студентов.

Граждане иностранных государств, в частности Индии, которые въезжают на территорию Пермского края, должны выполнять все предусмотренные меры. У всех контролируются результаты ПЦР, полученные до въезда в страну и сданные в течение 72 часов после пересечения границы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что, по данным Роспотребнадзора, тесты на коронавирус после возвращения из-за границы не сдают всего 2% россиян.

пермь индия изоляция коронавирус студенты-медики
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