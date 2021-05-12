Менеджер строительной компании осуждена на 8 лет за хищение 12 млн рублей дольщиков

Пермь, 12 мая. Чайковский городской суд Прикамья признал виновной в совершении 10 преступлений менеджера строительной организации. Ее обвиняли в мошенничестве (ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ) и присвоении чужих денег (ч.ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ).

Женщина заключала с людьми договоры участия в долевом строительстве жилого дома по ул. Декабристов, 36А (г. Чайковский). В итоге она похитила более 12 млн рублей.

«В период с 2018–2019 годов обвиняемая заключила с гражданами от имени организации 10 договоров на приобретение квартир в новостройке. Она получила от клиентов суммы от 1 до 1,5 млн рублей. Однако в кассу организации их не внесла, а похитила», — рассказали ФАН в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд приговорил виновную к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также удовлетворены иски потерпевших на сумму 9 млн 350 тыс. рублей. Остальной ущерб погашен менеджером в добровольном порядке.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, как решилась судьба дольщиков одного из самых известных долгостроев России — Первого Пермского микрорайона.