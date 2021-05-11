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МЧС Прикамья возглавил полковник Александр Урусов

  /   Обновлено: 11 мая 2021 19:51
Общество
МЧС Прикамья возглавил полковник Александр Урусов
59.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС по Пермскому краю

Пермь, 11 мая. Врио начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю с 11 мая 2021 года назначен полковник внутренней службы Александр Урусов. Генерал-майор Андрей Бабинцев освобожден от должности в связи с рапортом об увольнении из Федеральной противопожарной службы (ФПС ГПС).

В пресс-службе МЧС Прикамья ФАН рассказали, что с 27 декабря 2019 года по 10 мая 2021-го Урусов занимал должность Первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Пензенской области.

Полковник внутренней службы родился в 1977 году в деревне Михайловское Судиславского района Костромской области. Окончил Ивановское пожарно-техническое училище, затем Академию Государственной противопожарной службы МЧС России, а после факультет руководящих кадров Академии.

Начинал Александр Урусов инженером-инспектором отдела Госпожнадзора в УВД Костромской области и дорос до руководящих должностей в главном управлении МЧС России. 

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жители Прикамья жалуются на густой смог, а в МЧС предупреждает об аномальной жаре в регионе с 10 по 14 мая. 

мчс пермский край пензенская область пожарный надзор новый руководитель
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