Жительница Прикамья отсудила у управляющей компании полмиллиона рублей

В Прикамье коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда согласилась с решением суда первой инстанции и присудила 500 тыс. рублей жительнице Краснокамска. Она подавала иск на свою управляющую компанию (УК).

Зимой женщина выходила из своего подъезда и поскользнулась на заледенелых ступеньках. В итоге она получила закрытую травму головы, перелом ребер, и была госпитализирована в хирургическое отделение Краснокамской городской больницы.

Женщина подала в суд на ООО УК «Пермтрансжелезобетон». В иске значилась сумма компенсации морального вреда в размере полмиллиона рублей.

«Было установлено, что в момент несчастного случая обслуживание данной территории осуществлялось именно этой управляющей организацией. А причиной получения женщиной травм явилось ненадлежащее выполнение ответчиком обязанности по содержанию территории многоквартирного дома», — пояснили ФАН в пресс-службе суда.

Кроме того, УК не представила суду доказательства в подтверждение отсутствия своей вины. Поэтому судебная коллегия краевого суда согласилась с решением Краснокамского суда и оставила его без изменения.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, кто в Перми несет ответственность на очистку кровель домов, куда обращаться с жалобами и стоит ли договариваться с управляющими организациями по данному вопросу.