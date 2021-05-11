Житель Прикамья уснул во время угона автомобиля

Пермь, 11 мая. В дежурную часть полиции Гайнского района Прикамья обратился местный житель. Он заявил о том, что его автомобиль угнали. В итоге машину нашли достаточно быстро.

Обнаружили ВАЗ-2105 на одной из улиц поселка Усть-Черная. В салоне находился мужчина, который спал за рулем. Позже выяснилось, что у него уже была судимость. Горе-угонщик рассказал, что увидел стоящий на обочине автомобиль с незапертой дверью и ключами в замке зажигания.

«Мужчина завел машину и уехал. Но на одной из улиц застрял в луже. Не сумев из нее выехать, угонщик уснул. Установлено, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения», — пояснили ФАН в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Сейчас в отношении угонщика возбуждено уголовное дело за «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми задержали виновника аварии, который сбил человека и скрылся с места ДТП. Трагедия произошла ранним утром 1 мая в Кировском районе.