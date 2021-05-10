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Восток Прикамья полностью накрыло смогом: МЧС предупреждает об аномальной жаре

Происшествия
Восток Прикамья полностью накрыло смогом: МЧС предупреждает об аномальной жаре
vk.com  /  Чайковский пожарный

Пермь, 10 мая. Жители Прикамья все больше жалуются на густой смог. Люди пишут в соцсетях, что в городах чувствуется запах гари. На дымку жалуются жители Кизела, Лысьвы Чайковского, Перми.

В ГИС-центре ПГНИУ подтвердили журналистам, что дым идет из соседней Свердловской области и из более дальних регионов — Курганской, Тюменской и Омской областей.

«По большей части горит трава. Площади пожаров большие, так как стояла сухая погода. Дым сносит восточным ветром. Даже на спутниковых снимках это видно», — рассказали в университете.

По сообщениям от лесничеств, по всей протяженности восточной части Прикамья наблюдается задымление. Причина — смог от лесных пожаров в Уральском федеральном округе.

По данным различных СМИ на 10 мая, под Тюменью зарегистрировано 30 пожаров на землях лесного фонда на площади более 9 тысяч гектаров. Семь пожаров зафиксированы в Свердловской области, шесть — в Курганской.

Восток Прикамья полностью накрыло смогом: МЧС предупреждает об аномальной жаре
vk.com  / Чайковский пожарный
346 ликвидированных по всей России лесных пожаров — более 40% от общего количества — возникли в результате выжигания сухой травы и перехода огня с прилегающих земель в леса.

ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждает об аномальной жаре с 10 по 14 мая в регионе. В эти дни ожидается жаркая погода со температурой воздуха на 7–12°С выше климатической нормы. Местами по югу края прогнозируют высокую пожарную опасность с присвоением четвертого класс опасности.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в конце апреля Медиагруппа «Патриот» провела пресс-конференцию, посвященную огнеборцам. Представители пожарного сообщества рассказали, можно ли остановить череду лесных пожаров, чем могут помочь простые граждане, как вступить в добровольную пожарную дружину и др.

мчс пермский край пожарные огонь лесные пожары
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