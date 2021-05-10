Пермские полицейские задержали мужчину, расчленившего тело жены

Пермь, 10 мая. В столице Прикамья задержан мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении собственной жены. В данный момент он арестован.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 7 мая в Кировском районе Перми прохожий обнаружил недалеко от ж/д путей женские ноги. Сотрудники уголовного розыска краевого МВД и их коллеги из Кировского отдела полиции провели поквартирный обход жилого сектора рядом с местом преступления. Одновременно изучали информацию о пропавших без вести женщинах.

«В одной пятиэтажке по ул. Магистральная хозяин квартиры стал крайне неуверенно отвечать на вопросы оперативников. Сказал, что жена ушла к подруге два дня назад и не вернулась. Сыщики попросили номер телефона супруги и позвонили на него. Звонок раздался из соседней комнаты. При осмотре в ванной были обнаружены следы преступления», — рассказали ФАН в пресс-службе в ГУ МВД по Пермскому краю.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ — «Убийство».