Глава Прикамья пообещал вернуть боевые награды, украденные у ветерана в 90-е

Пермь, 10 мая. Глава Прикамья Дмитрий Махонин пообщался по видео-связи с участниками и ветеранами Великой Отечественной войны. В онлайн-конференции приняли участие Илья Федотович Чечкин, Аркадий Григорьевич Вахрушев и Ираида Ивановна Мичкова.

Дмитрий Махонин пообещал Аркадию Вахрушеву восстановить боевые медали. В середине 90-х награды были у него похищены.

«Постараемся, чтобы в июне все ваши медали были восстановлены, и вы смогли их носить» — сказал губернатор Пермского края.

Аркадий Вахрушев родился в 1926 году в Кировской области. В годы Великой Отечественной войны служил на Дальневосточном фронте.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о ветеране войны, полковнике милиции в отставке, доценте Аркадии Григорьевиче Бронникове. Многие из его книг по криминалистике являются практическим пособием для современных полицейских.