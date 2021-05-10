Из Перми в Москву летом будет совершаться до девяти рейсов в день

Пермь, 10 мая. Согласно расписанию аэропорта «Большое Савино» в столице Прикамья в конце мая авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Пермь в Москву (аэропорт «Домодедово»).

До 10 июня полеты будут осуществляться шесть раз в неделю кроме четверга. Далее — ежедневно. Также S7 Airlines ежедневно выполняет по одному рейсу в день по этому направлению. С конца мая до конца октября — дважды в день.

В апреле из Перми в Домодедово по четвергам начали летать «Уральские авиалинии» (программа до конца октября). Таким образом, из столицы Прикамья в Москву летом будет совершаться до девяти рейсов в день.

Основным перевозчиком на этом направлении остается авиакомпания «Победа» (в «Шереметьево» и «Внуково»). Стоит напомнить, что «Аэрофлот» сократил количество перелетов на маршруте с шести до двух утренних рейсов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что руководители 15 крупнейших предприятий Прикамья обратились с письмом к министру транспорта РФ Виталию Савельеву. Они выразили обеспокоенность запланированным прекращением полетов «Аэрофлота» по маршруту Пермь — Москва.

В настоящий момент наблюдается падение пассажиропотока на рейсах из Перми в столицу, сообщили журналистам в пресс-службе «Большого Савино». За первый квартал 2021 года на этом направлении перевезено — 180 566 тыс. пассажиров, в 2020-м — 196 122 тыс. человек.