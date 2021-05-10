Жители Прикамья встали на защиту полуразрушенного моста и не пропускают большегрузы

Пермь, 10 мая. Жители Чернушинского городского округа в Прикамье пытаются привлечь внимание к проблеме, которая может обернуться ЧП. Они опубликовали в соцсетях фотографии и видео своего моста.

Этот объект, по которому регулярно ездит транспорт и ходят в школу дети, находится в полуразрушенном состоянии рядом с деревней Атняшки. На снимках видно, что на мосту обваливается грунт, и образовались огромные ямы.

«Пока мы держим оборону. А сотрудникам ГИБДД не мешало бы организовать рейд в Атняшке на соблюдение скоростного режима, особенно в вечернее время», — сообщили в соцсетях местные жители.

vk.com / Подслушано Чернушка

«По всей видимости, это беспокоит только жителей Атняшки!!! До определенного момента, пока не случится ЧП, кажется, администрация этого и ждет», — написала под постом Анна М.

«11 мая дети пойдут по этой дороге к автобусу. Ау, администрация, сердце ни у кого из вас не екает?» – спрашивает Наталья Н.

Чтобы спасти мост от окончательного разрушения, активисты не пускают на опасный участок машины и регулярно здесь дежурят.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что совместные действия жителей, гражданских активистов, чиновников и депутатов привела к ликвидации незаконной добычи грунта в месте впадения р. Язовой в Каму.