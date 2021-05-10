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Минстрой Прикамья: расселение аварийного жилья ведется с опережением на год

Общество
Минстрой Прикамья: расселение аварийного жилья ведется с опережением на год
Невские Новости  / 

Пермь, 10 мая. Расселение аварийного жилья в Прикамья ведется с опережением. План 2019-2021 годов уже перевыполнен.

Такую информацию представила замминистра строительства Пермского края Фаина Минх во время системного часа по вопросам реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» под председательством главы региона Дмитрия Махонина.

«В 2019–2021 годах планировалось расселить 216,77 тыс. кв. м., где проживали более 12 тысяч граждан. По стоянию на 15 апреля этот план уже выполнен на 131%. В благоустроенное жилье с начала 2019 года переселены 15 880 человек, которые ранее проживали в аварийном жилфонде общей площадью 246,7 тыс. кв. м.», — отметила Фаина Минх.

В администрации губернатора Пермского края ФАН рассказали, что в ряде муниципалитетов для переселения строятся новые дома. К примеру, в Краснокамске к 2022 году будут сданы две пятиэтажки, куда смогут заселиться 187 семей. В Губахе завершится строительство двух объектов, в которых 107 квартир предоставят переселенцам.

В рамках нацпроекта и региональной программы до 2025 года планируется расселить еще порядка 400 тыс. кв. м. аварийного жилья и переселить около 27 тысяч человек.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что департамент градостроительства и архитектуры пермской мэрии продлил разрешение на строительство давно обещанного зоопарка до 12 марта 2023 года.

пермский край строительство аварийное жилье расселение
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