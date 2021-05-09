Пермские школьники отметили 9 Мая «Вальсом Победы»

Пермь, 9 мая. В столице Прикамья школьники устроили танцевальную акцию в память о героях Великой Отечественной войны. Более 70 учеников собрались в Кировском районе Перми.

На площади у памятника «Катюше» молодые люди станцевали «Вальс Победы».

«Почти месяц репетиций. На каком подъеме они проходили репетиции. Как горели глаза ребят во время исполнения танца. Спасибо всем участникам. Великой Победе посвящается», — написали организаторы.

В акции приняли участие ученики гимназии №6, школ №65, №14, №63, №83, химико-технологической школы «СинТез» и школы «Диалог».

«Мальчишки красавцы… в целом, очень хорошо, не каждый школьник в наше время согласится на участие в таком действии», — считает пользователь Марина М.

«Эти ребята точно ничего плохого не сделают», — уверен Раиль А.

«Наши Деды подарили нам Победу. Помним. Чтим. Благодарим. Ребятам и организаторам, спасибо огромное», — написала Юлия С.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что студенты Новосибирского технического государственного университета выпустили короткометражный художественный фильм ко Дню Победы.