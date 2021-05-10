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Дошедший до Германии ветеран ВОВ рассказал об ужасах военного Берлина

Общество
Дошедший до Германии ветеран ВОВ рассказал об ужасах военного Берлина
из личного архива  /  Алексей Богдаев

Ветеран Великой Отечественной рассказал ФАН об ужасах войны: о том, как попал на фронт, увидел первую смерть и преодолел пешком 400 км.

Полковник в отставке Алексей Николаевич Богдаев родился 6 июня 1924 года. В 1943 году в возрасте 18 лет призван в Красную армию.

Воевал Богдаев на Первом Украинском фронте. Победу встретил в Германии в звании старшего сержанта. Награжден медалями, орденами Отечественной войны и Боевого Красного Знамени.

«Самое страшное то, что я увидел в Берлине, когда война уже закончилась. На одной стене висел старый лозунг, он был написан готическим шрифтом: «Самое лучшее удобрение для ваших грядок — человеческий пепел», — в самом начале разговора вспоминает 97-летний ветеран. 

21 июня 1951 года Алексей Богдаев, закончив 10 классов, получил аттестат зрелости, а на следующее утро его мама сказала, что по радио говорят о начале войны. Юноша не поверил. Почти тут же в армию призывают отца, а через недели две — старшего брата. Жила семья Богдаевых недалеко от Красного Ключа под Краснодаром, в то время — самый нефтеносный район страны, основной поставщик нефти для армии.

«Однажды нас, выпускников, собрали и говорят, что нефтепромысел закрывается, немцы взяли Ростов и идут на Краснодар. Им нужна нефть. Немцы разбомбили завод в Туапсе, поэтому ту нефть, которую уже добыли, надо было куда-то спрятать. В горах было озеро Крутое, с трех сторон отвесные скалы, а с четвертой — пологий берег. Решили это озеро выкачать и построить дамбу, а на освободившееся место залить миллионы тонн нефти. Глубина получилась метров 70. Немцы озеро так и не нашли», — рассказал ФАН Алексей Николаевич.

Лучшее удобрение – человеческий пепел: Ветеран о самом страшном, что увидел в Берлине
из личного архива  / Алексей Богдаев
Потом поступил приказ вывезти все заводское оборудование, в том числе алмазные буры, через Кавказ и Каспийское море в Красноводск. Богдаев вспоминает, что когда на поезде подъехали к Туапсе, то город уже весь сгорел. Между Туапсе и Сухуми не было железной дороги — пришлось все грузить в пароход. Порт в Сухуми был блокирован немецкими минами.

«Подъехал какой-то катер, указал нам фарватер. Опять все разгружать-перегружать. Из Сухуми на поезде направились в Баку, оттуда на пароме в Красноводск и через всю Среднюю Азию обратно в Россию. Меня отправили в Башкирию, в Туймазы. Там я и работал до 1943 года, пока мне не исполнилось 18 лет. Направили в школу сержантов. Шесть месяцев учился сам, столько же потом учил других. Командовал отделением, готовил солдат к выезду на фронт», — рассказывает ветеран. 

А в августе 1944-го пришла очередь и самого Алексея Николаевича. Закончилась Курская битва. Советские войска быстро двигались на Запад.

«В четыре утра прибыли на границу Украины и Польши, а там — братские могилы вдоль всей дороги. И тут появился «Мессершмитт» (немецкий самолет. — Прим. ФАН), сделал круг, увидел, что эшелон разгружается. Мы сразу поняли, что сейчас будет бомбить», — вспоминает Богдаев.

С собой тогда оказалась установка ЗПУ–4 — четыре соединенных станковых пулемета, — девушки–зенитчицы открыли огонь. Самолет загорелся, но успел сбросить бомбы и дал очередь из пулемета. Одна девушка погибла. Так Алексей Николаевич увидел первую смерть.

Самое важное на фронте — смелость, наглость и уверенность в победе, говорит ветеран. Если этого нет, человек превращается в слюнтяя. Поэтому советские солдаты всегда стремились петь песни, смотреть во время затишья кинофильмы и по возможности хорошо питаться.

«Самое тяжелое было — переход 400 км по Западной Европе, по югу Польши. Все время в боях. Буквально падали с ног. И все равно на привале девушка-санитарка или врач выходит и поет песню: «Братцы, выше голову. Переправа-переправа, вода слева, вода справа, по понтонам все бегут, что в кальсонах берегут». Поддержка моральная очень важна», — рассказывает Богдаев.

Лучшее удобрение – человеческий пепел: Ветеран о самом страшном, что увидел в Берлине
из личного архива  / Алексей Богдаев
Когда шли маршем, вспоминает ветеран, все деревья в лесу словно специально посаженные, как по струнке. Кроны деревьев закрывают все дорожки, сверху ничего не видно — это был 12-киллометровый лагерь Паулюса.

«Перед нами выступил начальник политотдела 52-й армии. Сказал, что теперь мы на чужой земле. Мы не захватчики, а освободители, несем освобождение польскому народу. Кто будет обижать поляков, будет подвергнут наказанию. Было также приказано ничего у поляков не брать, но быть бдительными, поскольку тут могут быть польские националисты, которые воюют на стороне немцев», — рассказал ФАН Алексей Богдаев.

На востоке Польши все тропинки были заминированы, говорит ветеран. Немцы оставили четыре вагона взрывчатки. Иногда к дереву привязывали гранату.

Потом были бои за Вислу и Одер, а в мае 1945 года, когда советские войска вступили в Берлин и взяли Рейхстаг, 52-й армии передали, что необходимо немедленно сесть в машины и ехать в Дрезден, где находится мощная группировка немцев и идут тяжелые бои.

«Нам подогнали колонну примерно из семидесяти машин, мы погрузились и поехали. Приезжаем в Дрезден, а там все уже закончилось, германская армия начала сдаваться. Вот так я и закончил войну», — говорит Алексей Богдаев.

После войны Богдаев окончил Одесское общевойсковое училище, служил на Украине в войсках ВДВ, затем в Уральском военном округе занял должность заместителя командира батальона. С 1966 по 1974 годы трудился на военной кафедре Пермского государственного университета.

В 1968-м Богдаев окончил Московский полиграфический институт, факультет журналистики, после написал 12 книг-воспоминаний о войне: «Суровые годы», «Я — солдат моей России», «Фронтовые будни», «Историческая победа», «Фронтовые зарисовки», «Воспоминания ветеранов» и другие. Почти все книги были изданы на его собственные средства.

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