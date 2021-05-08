Легенда криминалистики: Ветеран, потерявший на фронте более 20 родственников

«Осмотр места происшествия», «Производство экспертиз», «Словарь жаргонов», «Татуировки», «Борьба с наркоманией», «Тайные способы связи преступников», «Преступные люди: ретроспективная характеристика», — это лишь часть трудов, написанных полковником милиции в отставке, доцентом Аркадием Григорьевичем Бронниковым. Многие из книг являются практическим пособием для современных стражей порядка.

Аркадий Бронников родился 1 февраля 1926. На фронт призвался 27 ноября 1943-го. Его отец к тому времени уже погиб. А всего война забрала жизни более 20 родственников Аркадия Григорьевича.

Сначала Бронников попал в запасной полк в Кунгуре. Затем его отобрали в Воздушно-десантные войска. Хотя, рост молодого человека был 159 см. А вес — 50 кг. Далее он попал в Кержач (Владимирская область) в десантные войска, где проходил подготовку в 27 военно-воздушной бригаде. Всего вокруг Москвы было 50 таких бригад. И именно из них сформировали Девятую гвардейскую ударную воздушно-десантную армию, которая в 1944 году отправилась на фронт.

«Прошли Украину, Румынию и на границе в Венгрией сразу вступили в бой. В первом же сражении погибает командир взвода и еще человек 10 из роты. Затем было форсирование реки Рабы — приток Дуная. Жутко было. Потом страшные уличные бои под Новой Веной — ночные атаки, когда немцы использовали разрывные пули. Там был небольшой канал. И хорошо помню, я его перепрыгнул на лодочку, только на берег поднялся, 10 секунд, и снаряд точно в нее попал», — вспоминает в беседе с ФАН Аркадий Бронников.

/ ФАН

«Не забуду я фронтового друга — сержанта Ивана Панкратова. Я писал потом его матери. После взятия Вены нас бросили в Альпы. Там шли обстрелы. Мы попеременно менялись местами с ним за станковым пулеметом. Вели огонь по противоположной сопке в горах. И наблюдали за небом — а там взрывы с желтыми облачками на высоте 150–200 метров. Не знали, что это такое, думали даже, что отравляющие вещества немцы применили. И я ему ленту выдаю, чего поговорили, и вдруг Ваня замолчал. Снял я с него шапку, а там, как тесто, осколок в темени, белое мозговое вещество и кровь. Он не стонал, не вздрогнул — мгновенная смерть. Наскоро вырыли саперными лопатками сантиметров 50, кутали в плащ-палатку, похоронили Ивана Панкратова, и вперед», — рассказывает Аркадий Бронников.

Всю Австрию в итоге прошли с боями. Затем был сумасшедший марш-бросок на 70 км на помощь чехам. Шли день и ночь в полном обмундировании. «Не думал, что можно на ходу спать», говорит Бронников. Попали под обстрел. В колонну прилетела 120-мм мина. Аркадия Григорьевича спас тогда товарищ, услышавший свист снаряда, и, упавший вместе с ним в кювет.

Ветеран вспоминает, что закончили войну в Чехословакии, где встретились с американцами. Простояли вместе полтора месяца. Бронников говорит, что сдавались немцы сотнями, но именно союзным войскам. «К нам идти не хотели», рассказывает Аркадий Григорьевич. Американские солдаты угощали сигаретами, шоколадом, отношения сложились очень теплые.

/ ФАН

По окончанию войны Аркадий Григорьевич был удостоен орденов Отечественной войны I степени и Славы III степени, медали «За боевые заслуги» и многих других наград. В 1958 году Бронников поступил на службу в органы внутренних дел. Прошел путь от участкового в Кунгуре до старшего эксперта-криминалиста областного УВД. В те годы Аркадий Григорьевич был единственным сотрудником, которому разрешали делать все виды экспертиз.

На протяжении 26 лет, начиная с 1963 года, ветеран Великой Отечественной войны преподавал криминалистику в Пермском отделении Академии МВД СССР. За это время он издал более 70 научных трудов и собрал коллекцию из 20 000 фото татуировок заключенных. Его учебные пособия востребованы современной полицией и до сих пор оказывают практическую помощь в раскрытии преступлений.

«С книгой о татуировках я еле-еле пробился к заместителю Щелокова, чтобы получить разрешение на издание. Считалось, что это что-то нечистое. В итоге 500 экземпляров издали», — рассказывает Бронников.

/ ФАН

Его работами заинтересовали за рубежом и неоднократно публиковали. Однажды приезжал даже издатель из США. А открытки с изображением татуировок из книг Аркадия Григорьевича выпускали в Англии. Особенно популярны они были во времена, когда россияне массово стали туда уезжать.

Вот так ветеран Великой Отечественной войны, потерявший на фронте огромное количество родственников и товарищей, стал настоящей легендой российской криминалистики, чье имя известно далеко за пределами нашей родины.

А в «Книге Памяти» Пермской области упомянуты фамилии пятидесяти Бронниковых из Ординского и Кунгурского районов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Ранее Федеральное агентство новостей писало об Анании Константиновиче Тихонове, которого призвали на фронт лишь 1945 году, и о его встрече с маршалом Жуковым.