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Пермяк разработал мобильный VR-музей «Молотов — город трудовой доблести»

Общество
Пермяк разработал мобильный VR-музей «Молотов — город трудовой доблести»
pstu.ru  /  Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет

Пермь, 7 мая. Пермяк Николай Голубев разработал мобильный VR-музей «Молотов — город трудовой доблести». По мнению изобретателя, устройство поможет школьникам и студентам повысить уровень знаний о промышленных достижениях пермских предприятий в годы Великой Отечественной войны.

Проект уже презентован на площадке краевого молодежного форума «Пермский период». Сейчас автор — сотрудник Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) — проводит показы для обучающихся Прикамья.

С помощью VR-очков зрители могут прогуляться по Аллее предприятий. Увидеть ролики о Лысьвенском металлургическом заводе и заводе им. Шпагина. Для «посетителей» откроет двери Театр оперы и балета в период войны. Также можно познакомиться с историей Молотовской области в период 1941-1945 годов.

«Основная цель — повысить уровень знаний о войне, донести до школьников и студентов трудовой подвиг жителей края. 2 июля 2020 года Пермь была удостоена звания «Город трудовой доблести», и эта тема актуальна как никогда», — рассказал ФАН Николай Голубев. 

Пермяк разработал мобильный VR-музей «Молотов — город трудовой доблести»
pstu.ru  / Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет
Реализовать идею автор смог, в том числе, благодаря победе в конкурсе проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО «iВолга». На разработку он получил грант – 390 тыс. рублей.

Авторы планируют организовать показы музея в ссузах, вузах и на молодежных форумах Пермского края. С музеем ознакомились уже тысячи школьников и студентов.

«Виртуальная реальность — эффективный инструмент для обучения, доступный уже сейчас. Образовательные материалы с использованием этих технологий эффективнее на 90%. С помощью VR можно погрузить человека в виртуальный мир через зрение, слух и осязание», — пояснил Николай.

Продолжительность роликов в трехмерном пространстве в формате 360 градусов — пять минут. У зрителей есть возможность выбрать контент по интересам. А после можно пройти тесты в формате дополненной реальности с помощью маски для Instagram.

Пермяк разработал мобильный VR-музей «Молотов — город трудовой доблести»
pstu.ru  / Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в годы войны в Молотове все предприятия были переориентированы. К сентябрю 1942 года все заводы города в два раза увеличили выпуск продукции.

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