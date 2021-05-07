В Перми ищут хозяина собаки, покусавшей ребенка прямо на детской площадке

Пермь, 7 мая. В деревне Кондратово Пермского района собака покусала 7-летнюю девочку. Инцидент произошел прямо на детской площадке, где в это время было сразу несколько малышей.

По словам отца пострадавшей, он вышел погулять во двор с двумя дочками. Оставил их на площадке, чтобы вынести мусор.

«Увидел, что старшая (7 лет) плачет. Побежал обратно. Когда прибежал, увидел, что лицо дочки было полностью в крови. Она рассказала, что пес сначала напал на младшенькую (2 года), а она пыталась ее защитить. В этот момент ее собака и укусила», — рассказал Дмитрий К.

7-летнюю девочку сразу отвезли в больницу. Ей обработали раны и поставили укол.

Отпугнуть собаку от детей помогли прохожие. Они кидали в нее камни и песок. Момент инцидента попал на камеру. И теперь родные сестер ищут хозяина собаки, чтобы узнать, не болеет ли чем-нибудь пес.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что служба по обращению с животными без владельцев в Перми решила передавать часть питомцев на аутсорсинг. Это увеличит число мест размещения поступивших с улиц животных.