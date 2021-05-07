Пермские компании получат господдержку для продвижения на мировые рынки

Пермь, 7 мая. Прикамские проекты вошли в итоговый список координационного совета сервиса GoGlobal. Всего им одобрено 55 новых российских проектов, которые экосистема Агентства стратегических инициатив (АСИ) будет продвигать на внешние рынки

Пермь представляют:

— Zvonobot — умный голосовой робот;

— Цифровой рудник — система дальней беспроводной связи для управления шахтным локомотивным и самоходным транспортом, а также беспроводной видеосвязи в шахтах лифтов небоскребов, подземных коллекторах и нужд спелеологии;

— Selvery — цифровая система создания и демонстрации покупателю адаптированного контента с непрерывным сбором данных о процессе продажи.

«Среди мер поддержки, на которые могут рассчитывать проекты, мероприятия (питчинги) для потенциальных инвесторов, партнеров и клиентов, участие в бизнес-миссиях, профильных выставках и двусторонних переговорах, — рассказали ФАН в пресс-службе краевой администрации. – Также проекты поддержат в регистрации на международных маркетплейсах, помогут с позиционированием в международных рейтингах и конкурсах и окажут другую помощь в зависимости от особенностей конкретного проекта».

Продакт-менеджер международного направления компании Zvonobot Яна Юзипович рассказала журналистам, что акселератор помог команде проекта выйти на рынок Чехии. А основатель онлайн-конструктора Selvery Андрей Пометун говорит, что на данный момент его продукт востребован сразу в нескольких странах.

«Мы намерены привлечь 8,5 тыс. компаний-покупателей на рынках Испании, Великобритании, России, Германии, США, Индии за ближайшую пятилетку. При средних показателях стоимости за подписку в 20 долларов в месяц и 100 пользователях на компанию, спустя четыре года мы получим порядка 200 млн долларов в год», — подчеркнул Андрей Пометун.

По итогам первых двух месяцев 2021 года Пермский край занял 14-е место по объему экспорта в стране. Среди субъектов ПФО (14 регионов) Прикамье поднялось вторую строчку.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что участником центра «Сколково» стала компания «Технотроникс», работающая на рынке высоких технологий более 16 лет. Таким образом число представителей Прикамья среди резидентов центра увеличилось до 35.