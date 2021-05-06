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Пришли — война закончилась: ветеран из Перми вспоминает встречу с маршалом Жуковым

Общество
Пришли — война закончилась: ветеран из Перми вспоминает встречу с маршалом Жуковым
 /  Ананий Тихонов

Живых свидетелей и участников Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше. Некоторые из тех, кто сегодня еще в строю, уже плохо слышат, видят, ходят, но с удовольствием делятся воспоминаниями о тяжелом времени и грандиозной победе.

Один из них — пермяк Ананий Константинович Тихонов, родился в 1927 году в Удмуртии. Во время Великой Отечественной войны был командирован в западную Венгрию. Затем служил военным телефонистом в Румынии. На гражданку вернулся только в 1951 году. После долгое время трудился связистом на пермском КамГЭСстрой.

Ветеран вспоминает, что его призвали в армию уже под конец войны, в 1945 году.

«Началось все с военного учебного лагеря под Бершетью. Потом меня перевели в тогда еще Свердловск — в 68-ую гвардейскую дивизию. Тяжелое время. Все казармы были под землей. Кормили очень плохо – одной капустой, очень редко кашей. Вот немцев кормили по девятой норме, а нас только по третьей. И я тогда, как и многие, заболел», — делится воспоминаниями в беседе с корреспондентом ФАН Ананий Тихонов.

Необходимо отметить, что о военном прошлом ветеран вспоминает, вглядываясь в военный билет, и, водя по нему большой лупой. Признается, что уже подводит память, и всех городов, где побывал во время службы, наизусть не помнит.

После госпиталя Тихонова отправили на фронт. В основном, говорит ветеран, отправляли на Восток, а нас – два эшелона с бывалыми и новичками — отправили на Запад.

«Проехали на поезде в Украину, пересекли границу и вышли в Венгрии. Там нас и выгрузили. Я попал в 508-ю артиллерийскую бригаду. Снова стали обучать – уже на артиллериста. Тогда шли бои около Балатонского озера. Повоевали не так много, но, знаете, хватает воспоминаний на долгие годы. Когда объявили День Победы, мы даже шутили, только пришли – война закончилась. Но и это время на много лет осталось в моей жизни», — говорит Ананий Тихонов.

А вот эпизод, который точно запомнил каждый, с кем он приключился — встреча с маршалом Жуковым. Произошло это на обратном пути – из Венгрии на Родину.

«Вперед, на фронт, мы ехали на поезде. А возвращались обратно уже пешком. И вот, шли как-то по дороге, а навстречу нам ехал Жуков. Всех горячо приветствовал, кому-то жал руку, кому-то махал», — вспоминает Ананий Константинович.

Пришли — война закончилась: ветеран из Перми вспоминает встречу с маршалом Жуковым
 / Ананий Тихонов
Однако до СССР Тихонов добрался далеко не в победном 1945 году. Его оставили служить в Румынии. В то время то тут, то там вспыхивали восстания, надо было следить за установлением мира.

«Через несколько лет начали постепенно расформировывать части, людей отпускали домой. Сначала уходили те, кто постарше и опытнее. Помню, мы, молодые, всех провожали. А в 1951 году демобилизовали и меня», — вспоминает ветеран.

К тому моменту Ананий Тихонов послужил в тяжелом танковом самоходном гвардейском полку и в зенитной дивизии. Был телефонистом. На дембель ушел специалистом по коммутаторам в звании младшего сержанта и отправился на КамГЭСстрой.

«Когда приехал, оказалось, что уже почти все достроили и рабочие не нужны, — со смехом вспоминает Тихонов. — Устроился в строительно-монтажное управление по радиофикации, где проработал девять лет. Начинал монтером шестого разряда, закончил прорабом».

Затем работал в пермской городской медицинской помощи связистом — исполнял обязанности инженера связи «скорой». Проработал там 20 лет. Именно он устанавливал всю телефонную сеть, радиостанции на машинах и занимался ремонтом медтехники.

«Женился я довольно поздно, в 34 года. Детей не было, но всю жизнь воспитывали с супругой ее дочь. С падчерицей живем до сих пор. Здоровье, к сожалению, подводит все чаще. Из дома выхожу редко. Но в душе я еще молод, есть еще молодецкая удаль», — говорит Ананий Константинович Тихонов.

Несмотря на почтенный возраст, ветеран регулярно следит за событиями в России, в курсе всего, что происходит в мире. Каждый год 9 мая он обязательно принимает участие в праздновании Дня Победы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что во время Великой Отечественной войны пермяки пожертвовали в фонд обороны 500 миллионов рублей, отправили 170 вагонов теплых вещей, 280 вагонов с подарками для фронта, сдали 35 тысяч литров крови. 

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