В Перми будут передавать бездомных собак на аутсорсинг частным приютам

Пермь, 6 мая. Служба по обращению с животными без владельцев в столице Прикамья решила передавать часть питомцев на аутсорсинг. По мнению специалистов администрации, это позволит увеличить число мест размещения поступивших с улиц животных.

По информации портала «Госзакупок», начальная цена контракта составит более 500 тыс. рублей. МКУ передаст 30 собак аутсорсеру (частному приюту) для последующего содержания.

«В течение 168 дней с момента подписания контракта исполнитель обязан передать животное новому владельцу. Если этого не произойдет, то аутсорсер приобретает право собственности на них», — пояснили ФАН в пресс-службе пермской мэрии.

На каждое животное будет оформляться документ, подтверждающий факт передачи новому владельцу. Также необходимо будет подтверждать фото- и видео фиксацией с привязкой к местности факт нахождения питомца на территории нового хозяина.

«В связи с вступлением в силу нового ФЗ «Об ответственном отношении с животными» городу необходимо развивать приюты для животных. Передача собак без владельцев на аутсорсинг позволит повысить эффективность поиска новых владельцев, снизить нагрузку на муниципальные приюты и развивать сеть частных», – рассказал ФАН начальник управления по экологии администрации Перми Дмитрий Андреев.

Переданные на аутсорсинг животные должны содержаться на территории исполнителя, оказание услуг по содержанию и передаче собак должно осуществляться в строгом соответствии с нормативными правовыми актами РФ.