Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
06 мая 12:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:36
Экономика
Выручка PayPal от транзакций превысила ожидания аналитиков
12:35
Общество
Виталий Милонов подсказал, на что еще нужно обратить внимание Роспотребнадзору
12:35
Происшествия
ФАН публикует список погибших в пожаре под Саратовом
12:31
Новороссия
ВСУ обстреляли из АГС населенный пункт на линии соприкосновения в ДНР
12:30
Общество
Мастера на все руки: все о профессии слесарь
12:29
Шоу-бизнес
Влад Топалов опубликовал фото с больничной койки
12:29
Армия
Российские стратегические силы примут участие в крупнейших военных учениях
12:29
Политика
Нуланд посоветовала Киеву не развивать тему членства Украины в НАТО
12:26
Армия
Глава МИД Армении рассказал о влиянии российских миротворцев на ситуацию в НКР
12:25
Экономика
Производитель «АвтоВАЗ» рекордно увеличил продажи автомобилей в апреле
12:23
Армия
Американский генерал: Черное море играет ключевую роль для операций ВС США
12:23
Шоу-бизнес
Выступавший в костюме Носорога Туриченко рассказал, как попал в «Маску»
12:21
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в убийстве и изнасиловании петербурженки спустя 16 лет
12:19
Шоу-бизнес
Арт-директор Краско хочет уберечь 90-летнего артиста от брака с молодой девушкой
12:19
Экономика
Предприятиям-загрязнителям в России может грозить остановка выплаты дивидендов
12:18
Спорт
Елена Вяльбе подала документы на вступление в совет FIS
12:17
Экономика
Упаковки сигарет в России могут стать обезличенными
12:14
Общество
В России могут запретить использование жидкостей для электронных сигарет
12:13
Общество
Власти Москвы назвали сроки появления станции «Аминьевская» будущего МЦД-4
12:12
Происшествия
В результате столкновения Cadillac и Skoda в Ленинградской области погибла женщина
Все новости

В Перми будут передавать бездомных собак на аутсорсинг частным приютам

Общество
В Перми будут передавать бездомных собак на аутсорсинг частным приютам
pixabay.com  /  Fabián Ramírez

Пермь, 6 мая. Служба по обращению с животными без владельцев в столице Прикамья решила передавать часть питомцев на аутсорсинг. По мнению специалистов администрации, это позволит увеличить число мест размещения поступивших с улиц животных.

По информации портала «Госзакупок», начальная цена контракта составит более 500 тыс. рублей. МКУ передаст 30 собак аутсорсеру (частному приюту) для последующего содержания.

«В течение 168 дней с момента подписания контракта исполнитель обязан передать животное новому владельцу. Если этого не произойдет, то аутсорсер приобретает право собственности на них», — пояснили ФАН в пресс-службе пермской мэрии.

На каждое животное будет оформляться документ, подтверждающий факт передачи новому владельцу. Также необходимо будет подтверждать фото- и видео фиксацией с привязкой к местности факт нахождения питомца на территории нового хозяина.

«В связи с вступлением в силу нового ФЗ «Об ответственном отношении с животными» городу необходимо развивать приюты для животных. Передача собак без владельцев на аутсорсинг позволит повысить эффективность поиска новых владельцев, снизить нагрузку на муниципальные приюты и развивать сеть частных», – рассказал ФАН начальник управления по экологии администрации Перми Дмитрий Андреев.

Переданные на аутсорсинг животные должны содержаться на территории исполнителя, оказание услуг по содержанию и передаче собак должно осуществляться в строгом соответствии с нормативными правовыми актами РФ.

пермь бездомные собаки муниципальный приют аутсорсинг
Комментировать
Самое популярное
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 69492 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 61853 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 50874 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Украина 36632 3 мая 2021
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Армия 33795 3 мая 2021
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Все новости / Общество / В Перми будут передавать бездомных собак на аутсорсинг частным приютам
Рейтинг@Mail.ru