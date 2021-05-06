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Пермские врачи впервые провели уникальную операцию на сухожилии пальца руки

Общество
Пермские врачи впервые провели уникальную операцию на сухожилии пальца руки
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Пермь, 6 мая. Операцию на сухожилии пальца руки впервые провели в ГКБ №4 столицы Прикамья. Врачи успешно установили эндопротез, который через несколько месяцев предстоит удалить. Подготовка заняла три месяца.

Все началось с того, что в травматологическое отделение больницы обратился молодой человек с жалобами на нарушенную функцию сухожилия сгибателя пальца. Была необходима операция.

«Вопрос заключался в том, какой метод оперативного вмешательства выбрать. Человеческая кисть имеет массу костей, мышц, связок и сухожилий, и хирург должен не только отлично знать анатомию, но и работать с ювелирной точностью. Ошибка в миллиметр может повредить больному», — рассказал журналистам травматолог-ортопед Денис Тихомиров.

В итоге, чтобы провести операцию с применением эндопротезов сухожилий кисти, травматолог-ортопед ГКБ №4 Егор Фоминых прошел обучение в федеральных медицинских профильных центрах России.

«В конце апреля была выполнена двухэтапная пластика сухожилия с замещением поврежденного сухожилия временным силиконовым эндопротезом, имплантация которого позволяет сформировать вокруг имплантата новый сухожильный канал», — пояснили ФАН в министерстве здравоохранения Прикамья.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Его ждет реабилитация, а затем второй этап вмешательства. Через 6-8 месяцев эндопротез должны удалить и восстановить дефект сухожилия собственными сухожилиями пациента, взятыми с другой части тела.

Травмы кисти составляют до трети среди всех повреждений опорно-двигательного аппарата. Среди них встречается повреждение сухожилий пальцев, которое трудно поддается лечению и серьезно снижает качество жизни пациентов, отметили в региональном минздраве.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что руководство Чайковской больницы Прикамья посчитало, что одна из сотрудниц серьезно нарушила правила безопасности в отделении для больных COVID-19. Однако суд встал на сторону врача.

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