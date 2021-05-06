В «Бессмертный полк онлайн» в Прикамье заявилось уже более девяти тысяч жителей

Пермь, 6 мая. На участие в акции «Бессмертный полк онлайн» в Прикамье зарегистрировалось уже более девяти тысяч человек. Все процедуры, связанные с подачей заявок, завершатся в пятницу, 7 мая.

В пресс-службе администрации губернатора Пермского края напомнили, что для того чтобы фотография героя попала в трансляцию, необходимо подать заявку на одном из четырех интернет-ресурсов:

— сайт проекта «Бессмертный полк»;

— соцсети ВК и Одноклассники;

— сайт «Банк памяти».

С подробной инструкцией по заполнению заявки можно ознакомиться тут.

«Затем вы получаете уведомление со ссылкой на точное время, когда ваш герой появится в строю «Бессмертного полка». Ссылкой можно будет делиться с родными и друзьями или опубликовать в социальных сетях», — пояснили в администрации губернатора.

В 2021 году онлайн-шествие состоится 9 мая в 15:00 по местному времени во всех регионах России и еще порядка 100 стран. Участники, которые уже размещали данные о своих героях в прошлом году и не планируют вносить исправления, могут продублировать уже одобренную заявку.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 2 июля 2020 года президент России Владимир Путин присвоил Перми почетное звание — «Город трудовой доблести». А саму столицу Прикамья в годы Великой Отечественной войны называли арсеналом Красной армии.