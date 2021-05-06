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«Лента» может купить одну из крупнейших пермских торговых сетей

Общество
«Лента» может купить одну из крупнейших пермских торговых сетей
m.2gis.ru  /  Семья, торгово-развлекательный комплекс

Пермь, 6 мая. Сетью магазинов «Семья», входящую в ГК «ЭКС» экс-губернатора Прикамья Олега Чиркунова, заинтересовался федеральный ритейлер «Лента». Недавно «ЭКС» уже продала довольно недорого один актив — ЦУМ в Перми. Объект ушел за 400–500 млн рублей вместо заявленного изначально одного миллиарда.

Если говорить о покупке «Семьи», то речь идет, в том числе о приобретении торгового оборудования, брендов, прав аренды. Поскольку все площади, на которых расположены магазины сети, находятся в арене, в основном у холдинга «ЭКС».

В состав сети магазинов «Семья», по информации официального сайта, входят 75 торговых точек в Перми, Березниках, Добрянке, Чусовом, Кунгуре, Лысьве, Краснокамске, Чернушке, Соликамске. Сеть управляет магазинами общей торговой площадью 49,5 тыс. кв. м. Совокупная выручка в 2020 году составила 19,6 млрд рублей. Чистая прибыль — 6,5 млн рублей.

«Лента» может купить одну из крупнейших пермских торговых сетей
2gis.ru  / Лента, сеть гипермаркетов, Парковый проспект, 66 Пермь
«Лента» — первая по величине сеть гипермаркетов. Головной офис находится в Санкт-Петербурге. Компания управляет 255 гипермаркетами в 88 городах РФ. Выручка по итогам 2020 года — 468,171 млрд рублей, чистая прибыль — 14,810 млрд рублей. В Перми работают четыре гипермаркета «Лента».

По оценке финансового финансовых специалистов, сумма сделки при текущем обороте сети может составить от 1 до 3 млрд рублей.

В свою очередь, руководитель швейцарской Norpexal Holding (головной компании холдинга) Аркадий Кац не подтвердил журналистам сведения о переговорах. А вот некоторые эксперты на розничном рынке Санкт-Петербурга рассказали, что «Ленте» интересно приобретение «Семьи».

За последние пять лет группа «ЭКС» выставила на продажу многие объекты недвижимости. Недавно «ЭКС» продала здание ЦУМа на ул. Ленина, 45, и помещения в ТРК «Столица».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что торговые сети России потеряли высокие позиции в рейтинге самых быстрорастущих ретейлеров мира, составленном Deloitte.

пермь семья ритейлеры торговые сети лента
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