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Строительство обещанного пермякам к 300-летию города зоопарка продлили на три года

Общество
Строительство обещанного пермякам к 300-летию города зоопарка продлили на три года
youtube.com  /  Роман

Пермь, 5 мая. Департамент градостроительства и архитектуры пермской мэрии продлил разрешение на строительство зоопарка до 12 марта 2023 года. В региональном министерстве строительства журналистам подтвердили, что именно в этот срок планируется завершить все работы.

В минстрое пояснили, что строительство в рамках первого этапа приостановлено до внесения изменений в проектную документацию и приведение ее в соответствие обновленному федеральному законодательству.

Житель Перми Роман опубликовал в YouTube видео, снятое с квадрокоптера, на котором отчетливо видно пустую стройплощадку и часть территорий, которая находится в воде с плавающими материалами.

Разрешение на строительство зоопарка в м/р Нагорном получено генподрядчиком АО «РЖД-Строй» 1 марта 2017 года. По контракту 49 объектов должны были возвести еще в 2018 году — это не сделано до сих пор. В прошлом году после проведенной экспертизы выяснилось, что на территории стройки уже находятся девять аварийных и 22 ограниченно работоспособных зданий.

На 19 мая назначено очередное судебное заседание, в котором обговариваются детали мирового соглашения между «РЖД-Строй» и управлением капитального строительства Прикамья. Край планирует взыскать более 1,3 млрд рублей убытков.

Параллельно продолжается расследование уголовного дела о хищении 600 млн рублей бюджетных средств при строительстве зоопарка. Обвиняемыми проходят экс-руководитель УКСа Дмитрий Левинский, бывший куратор строительства со стороны АО «РЖД-Строй» Илья Козырев, финансовый директор субподрядчика ООО «Фирма СТУЗ» Артем Юрьев.

пермь уголовное дело ржд строительство зоопарк
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