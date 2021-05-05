«Просрочка» крупных предприятий Прикамья приблизилась к 57 млрд рублей

Пермь, 5 мая. Задолженность крупных организаций Прикамья составляет 1,2 трлн рублей. По данным Пермьстата на 1 марта 2021 года «просрочка» по обязательствам — 56,2 млрд рублей.

По сравнению с февралем 2021 года на 1,3% увеличился объем кредиторской задолженности — 419,8 млрд рублей. Она имеется у 135 предприятий края, то есть у 15,2% от общего числа зарегистрированных организаций.

«Речь о предприятиях без учета субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций, бюджетных учреждений и компаний с численностью до 15 человек», — уточнили в Пермьстате.

Объем кредиторской задолженности в промышленном производстве на начало марта составил 260,8 млрд рублей. Это выше уровня предыдущего периода на 6,3%. Выросла на 1,2% и сумма просрочки — 39 млрд рублей.

Задолженность организаций по кредитам и займам сложилась в сумме 786,8 млрд рублей. Просроченных платежей у предприятий накопилось на 14,5 млрд рублей (+1 % за месяц).

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что между правительством Прикамья и АО «Росагролизинг» заключено соглашение о взаимодействии и технической модернизации предприятий агропромышленного комплекса (АПК) Пермского края.