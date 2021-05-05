Медработника в Прикамье лишили «ковидной» надбавки за отсутствие СИЗ

Пермь, 5 мая. Руководство Чайковской центральной городской больницы Прикамья посчитало, что одна из сотрудниц серьезно нарушила правила безопасности в отделении для больных COVID-19.

В ходе судебного разбирательства женщина пояснила, что день, в который она пришла в медучреждение, был для нее выходным. И в должностной инструкции не прописано, что в нерабочее время, когда сотрудники не контактируют с больными, они должны находиться в защитном костюме. Однако главврач посчитал иначе, объявил замечание и лишил «ковидной» надбавки к зарплате.

В итоге женщина уволилась по собственному желанию и обратилась в Чайковский суд, который постановил, что «назначенные руководством больницы наказания действительно не имеют оснований». Все подтверждалось должностной инструкцией, графиком рабочих смен и трудовым договором.

«Суд постановил отменить дисциплинарное взыскание и зачислить деньги на счет бывшей работницы. Приставы немедленно направили в больницу постановление о возбуждении исполнительного производства и предупреждение о взыскании за неисполнение решения суда. Однако больница отказалась выплатить женщине деньги. Они ссылались на то, что на счетах учреждения нет средств», — рассказали ФАН в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

К решению вопроса были подключены министерство здравоохранения и министерство финансов Пермского края. В итоге совместными усилиями удалось добиться исполнения всех требований в полном объеме.