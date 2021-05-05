«Все для фронта, все для Победы»: почему Пермь называют арсеналом Красной армии

2 июля 2020 года президент России Владимир Путин присвоил Перми почетное звание — «Город трудовой доблести». Подобного статуса удостаиваются города, жители которых проявили героизм и самоотверженность, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промпредприятиях во время Великой Отечественной войны.

Основные сражения в те годы прошли за пределами Пермского края, но вклад, который внесли местные жители в общую победу, неоценим. В годы Великой Отечественной войны столица Прикамья, тогда она называлась Молотов, стала одним из главных арсеналов Красной армии. Здесь изготавливались артиллерийские системы, авиамоторы, боеприпасы, строились бронепоезда, бронекатера.

«Когда я услышал по телевизору, что городам присвоили звание «Город трудовой доблести», то вначале не заметил в списках нашего города. Стало так обидно, что я заплакал, — рассказал ФАН участник Великой Отечественной войны и ветеран труда Юрий Куплянский. — Теперь я знаю и очень доволен, что Пермь получила это заслуженное звание. А то привыкли все называть нас «пермяки-соленые уши», а про наши пушки, самолетные двигатели не вспоминают».

/ Пермское РОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

В годы войны в Молотове все предприятия были переориентированы. К сентябрю 1942 года все заводы города в два раза увеличили выпуск продукции.

Мотовилихинский завод №172 выпустил более 48 тыс. мощных орудий. Моторостроительный завод №19 освоил производство нового авиационного мотора воздушного охлаждения М-82 и обеспечивал истребители Лавочкина, бомбардировщики Туполева и Петлякова.

Завод им. Дзержинского освоил производство боеприпасов. Завод им. Орджоникидзе вместо удобрений выпускал особую горючую смесь. Судостроительный завод «Кама» перешел к выпуску бронекатеров, которые моряки-десантники прозвали речными танками: они участвовали в обороне Сталинграда, в освобождении Бухареста, Вены, Белграда, в боях против японцев в Маньчжурии.

«Все для фронта, все для Победы» — лозунг, который стал путеводным для пермяков. И в 1945 году гром отлитых именно в Перми орудий грянул над Берлином.

Наша сладкая морковь нужна для победы

Труженица тыла Елизавета Кищина вспоминает: когда объявили о начале войны, ей с подругами было по 14–17 лет и они решили, что все пойдут на фронт. И отправились в Военный комиссариат.

«Нас было много, и в военкомат нас не пустили. Тогда мы сказали, чтобы к нам позвали военкома, так как мы пришли к нему по делам. Он вышел, так пригладил свои усы и спросил, что нам угодно. Мы сказали, что хотим идти воевать на фронт. Он пристально на нас посмотрел и сказал, что солдаты есть, а вот рабочих рук и снарядов не хватает. Спросил, не хотим ли мы пойти работать на военный завод, снаряды делать. Мы с радостью ответили, что пойдем, после чего он дал нам направления на завод им. Дзержинского», — вспоминает в беседе с корреспондентом ФАН Елизавета Кищина.

/ Пермское РОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

«Молодым было немного проще, а некоторые пожилые или слабые люди падали за станками из-за плохого питания и сильной усталости. У нас не было обуви, все износилось, а купить было негде. Нам давали хлеб, соль, сахар. А еще карточки, по которым мы кушали в столовой. Бежали всегда на работу, чтобы не опоздать. В 6 утра нас будил заводской гудок, а в 6:30 все уже должны были быть на заводе, опоздавших через проходную не пропускали. За прогул грозила тюрьма до восьми лет, а за опоздание на пять минут можно было тоже угодить в тюрьму до полугода», — рассказала труженица тыла.

Молодую девушку приняли на завод токарем, где она стала точить снаряды. Говорит, что особенно трудно было в 1942 году: советским солдатам приходилось тогда отступать и требовалось очень много снарядов. После смены разгружали и загружали вагоны с углем и продуктами.

Ветеран труда Нина Куплянская родилась 11 января 1931 года. До начала войны училась в новой школе №35 в Дзержинском районе Перми. В 1941-м там организовали госпиталь.

«Помню, как сюда привозили раненых. Некоторые были без рук, без ног. Чтобы их поддержать, мы после учебы писали им письма, часто приходили в госпиталь читать им стихи. Зимой вышивали кисеты для махорки, которые отправляли на фронт», — говорит Нина Куплянская.

Весной 1942 года дирекция школы отобрала группу учеников, которые по состоянию здоровья и физическому развитию могли работать. И по 1944-ый с мая по сентябрь детей направляли в совхоз Кондратово. Работали, вспоминает ветеран, с утра до вечера и в холод, и в жару, и в дождь, и в снег. Как и взрослым, им выдавали по 400 граммов хлеба. Многие не выдерживали, заболевали. Кто-то получал известия о гибели отцов и братьев.

«К концу сезона от нашей группы осталась одна треть. Но, несмотря на это, работа продолжалась, мы все понимали, что наша полезная и сладкая морковь — это тоже нужно для фронта и для победы. От частых простуд уже после войны я заболела ревматизмом, от которого много лет лечилась», — рассказывает Нина Куплянская.

Один большой цех

ФАН пообщался с председателем совета Пермской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Надеждой Максютенко, с членами пермской городской общественной организации «Ветераны Пермских моторов» (председатель — Рашид Дзунза) и ветеранской организацией Мотовилихинского района (председатель — Александр Кукушкин). Они рассказали, что рабочих рук в те годы не хватало настолько, что в начале войны на заводы Перми призывали всех — и женщин, и подростков — в возрасте от 14 до 55 лет. Уже в 1941 году город, по сути, превратился в один большой цех.

Моторостроительный завод им. Сталина (сейчас АО «ОДК-Пермские моторы») с июня по декабрь 1941 года был единственным предприятием в СССР, продолжавшим серийный выпуск авиамоторов. Остальные находились в состоянии эвакуации. В 1942 году первые эскадрильи Ла-5 с новым мотором М-82 заставили считаться с собой фашистских асов. Успех закрепил Ла-7 — лучший в мире истребитель для малых и средних высот, бомбардировщики Ту-2 и Пе-8, штурмовик Су-2. Пермские моторы были проще, дешевле в изготовлении, чем английские и американские.

/ Пермское РОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

На площадке завода было размещено оборудование и рабочие восьми заводов-смежников, эвакуированных из Москвы, Харькова, Днепропетровска, Ленинграда. За все время войны здесь работало более семи тысяч подростков в возрасте от 11 до 16 лет. На фронт ушло 3266 работников предприятия.

12 июля 1941 года Государственный комитет обороны принял специальное постановление о выпуске противотанковых и танковых пушек 45-мм и 76-мм калибра, производство которых было прекращено незадолго до начала войны. Завод №172 им. Молотова получил правительственное задание освоить и пустить в серийное производство легкую полковую пушку. В результате за один месяц был налажен выпуск знаменитой «сорокопятки», которую даже сами немцы признали лучшей пушкой Второй мировой войны этого класса.

За годы войны рабочая Мотовилиха дала фронту 48600 артиллерийских систем, в том числе большое количество мощных 122-мм и 152-мм гаубиц. Сверх плана завод выпустил вооружения для 116 полков.

«В период войны Мотовилихинские заводы в восемь раз увеличили выпуск артиллерии, каждое четвертое орудие Красной армии было сделано здесь. С пермскими пушками сражались на всех фронтах, прошли путь от Сталинграда до Берлина», — вспоминает труженица тыла Елизавета Игнатова, которой в то время было 15 лет.

А вот ветерану труда Галине Соловьевой в 1941 было только 11 лет, но женщина помнит все очень отчетливо.

«Меня на работу не брали, я была еще маленькая. Приходилось милостыню просить, хотя мама не разрешала этого делать, но добрые люди помогали. Иногда мы получали талоны из цеха, где папа работал. В 1944 году, когда мне исполнилось 14 лет, меня приняли на завод им. Молотова на должность курьера цеха №47. Разносить документы по огромному предприятию — ответственная работа. Все бумаги передавались под роспись. За каждую надо было отчитываться, — рассказывает Галина Соловьева. — Я не уходила домой, под батареей спала, потом какой- то мужчина мне две доски сколотил и положил для удобства. Посплю немного, отдохну и снова работать».

/ Пермское РОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

Принимали всех

На Мотовилихинских заводах трудились около 100 тысяч жителей Молотова. Пермяки пожертвовали в фонд обороны 500 миллионов рублей, отправили 170 вагонов теплых вещей, 280 вагонов с подарками для фронта, сдали 35 тысяч литров крови.

В конце декабря 1941 года из Владимира в Пермь прибыл коллектив патефонного завода (1614 человек). Ленинградский электротехнический завод ровно через месяц после прибытия в Молотов начал выпускать телефонные аппараты для фронта. Эвакуированный сюда химический завод уже через месяц стал выполнять задания Государственного комитета обороны.

Во время Великой Отечественной войны в Пермь были направлены коллективы 64 эвакуированных предприятий. Население города увеличилось в 1,5–2 раза. За период массовой эвакуации с запада Пермская железная дорога перевезла более трех миллионов человек, в том числе 379 тыс. ленинградцев.

В Прикамье были вывезены сокровища Русского музея, часть фондов Академии художеств, Библиотеки им. В. И. Ленина. В 1941–1944 гг. в Перми работал Ленинградский академический театр оперы и балета, Хореографическое училище. В эвакуации творили В. А. Каверин, В. Ф. Панова, Ю. Н. Тынянов, А. А. Первенцев.

С 23 июня по 23 августа 1943 год в Перми работала выставка произведений ленинградских художников «Ленинград в дни блокады». За два месяца ее посетило свыше 30 тыс. человек.

Ветераны рассказывают, что в то время домов без подселенных в Молотове просто не было.

Эльвине Коркуновой, долгое время после войны проработавшей режиссером пермского телевидения, в 1941 году было 10 лет. О том, что началась война, она узнала в Коломне. Мама была учительницей и в это время гостила с дочкой у родственников. У дяди и тети был трехлетний сын, и, когда раздавался вой сирен, маленькая Эля хватала мальчика и бежала в специально вырытый подвал. Так происходило регулярно.

«Когда вернулись через Свердловск в Пермь в товарном вагоне с углем, первое, что бросилось в глаза, — кресты на окнах. Их заклеивали, чтобы, если что, стекла не разлетались от ударной волны. А также темные ткани, которыми нередко плотно закрывали окна. Действительно, у всех жили тогда эвакуированные люди. У нас жила девушка Эльза из Прибалтики. Очень замкнутая, закрытая. Она у нас год прожила, и я даже не знаю, что о ней рассказать. Не помню», — делится в беседе с ФАН Эльвина Коркунова.

/ Эльвина Коркунова

В январе 1943 года возникла идея создания Уральского добровольческого танкового корпуса. По всей области формировалась 243-я танковая бригада. Первое боевое крещение 30-й Уральский добровольческий танковый корпус в составе 4-й танковой армии получил летом 1943 года в сражении на Курской дуге. Не имевшим боевого опыта уральским танкистам противостояли отборные части, оснащенные «Тиграми», «Пантерами» и «Фердинандами». Но противник был отброшен на 150 км.

Уральские добровольцы приняли участие в штурме Берлина и в освобождении Праги. А танк №23 установлен на Уездной площади чешской столицы.

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Необходимо отметить, что на всемирно известной фотографии, где запечатлен солдат, расписывающийся на рейхстаге в мае 1945-го, изображен пермяк— слесарь завода им. Дзержинского, который в 1941 году еще делал снаряды, а в 1943-м добровольцем ушел на фронт и дошел до Берлина.