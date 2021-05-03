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Пермячка призналась в убийстве пожилых родственников

Происшествия
Пермячка призналась в убийстве пожилых родственников
pixabay.com  / 

Пермь, 3 мая. Жительнице Кунгура в Прикамье предъявлено обвинение в убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственными органами СКР по Пермскому краю установлено, что 23-летняя девушка проживала в квартире своих родственников — мужчины 1952 г. р. и его супруги 1951 г. р.

«Утром 27 апреля обвиняемая на почве личной неприязни вооружилась ножом и нанесла им множественные ранения. Потерпевшие скончались на месте, — рассказали ФАН в пресс-службе СКР Прикамья. — Девушка уже дала признательные показания, детально сообщив во время допроса обстоятельства совершенного преступления. Она также подтвердив их во время проверки показаний на месте».

В настоящее время следователем Кунгурского межрайонного СО продолжается сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пермский краевой суд назначил двум мужчинам наказание в виде 20,5 и 17 лет лишения свободы за убийство пенсионера. Отбывать наказания преступники будут в колониях особого и строгого режимов.

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