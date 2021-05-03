«Ждем медведей»: Жители Прикамья не удивились лосю на закрытой территории завода

Пермь, 3 мая. В соцсетях появилось видео с лосем, которого заметили на территории Чусовского металлургического завода. Автор поста назвал его: «Что за олень бегает по ЧМЗ без пропуска и маски?»

Пользователи недоумевают, как животное могло туда попасть, поскольку территория закрытая, «везде забор». Некоторые чусовляне пишут, что несколько раз уже видели на заводе лис и зайцев, но такого крупного гостя не было.

«Бедное животное в растерянности ищет выход в лес, на свою территорию, а у вас все хиханьки, да хаханьки. Лосенок по непонятной причине попал на территорию ЧМЗ», — написала под постом Вера А.

«Весь лес вырубили, вот и результат. Ждем медведей», — уверен пользователь Андрей К.

«Кто бы мог подумать, что дойдет до такого зоопарка, на территории когда-то процветающего предприятия», — подметил Юрий Н.

В министерстве природы Пермского края журналистам и жителям пояснили, что при встрече с лосями и другими дикими животными к ним не стоит приближаться и пугать их. Следует позвонить в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефону 112, и уже ее сотрудники вызовут соответствующих специалистов.