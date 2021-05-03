«Поезд Победы» прибывает в Пермь

Пермь, 3 мая. «Поезд Победы» прибудет сегодня в столицу Прикамья. Вот уже несколько лет подряд эту акцию проводят железнодорожники.

Все желающие могут посетить состав военных лет. Для жителей будут организованы экскурсии по санитарному вагону. Также можно забраться в паровозную будку и, конечно, прокатиться на ретро-поезде. В составе находятся платформы с техникой времен войны и теплушка.

В воскресенье, 2 мая состав прибыл на ст. Чайковская в Пермском крае. А 4 мая его уже ждут на ст. Чусовская.

vk.com / Поезд Победы

«Поезд Победы» — уникальный передвижной музей. В историко-художественной экспозиции запечатлены образы прошлого нашей страны в лицах, жестах, мгновениях, различных предметах.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что значительная часть праздничных событий в Прикамье пройдет в онлайн-режиме, либо с небольшим количеством участников. По всему краю запланировано более двух тысяч мероприятий.