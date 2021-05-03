Водитель, который насмерть сбил человека и уехал с места ДТП, задержан в Перми

Пермь, 3 мая. В столице Прикамья задержан предполагаемый виновник смертельной аварии. Трагедия произошла ранним утром 1 мая в Кировском районе.

На ул. Гальперина автомобилист насмерть сбил 35-летнего пешехода. После чего скрылся с места ДТП. Сотрудники ГИБДД изучили данные с камер видеонаблюдения и обнаружили машину с повреждениями, характерными для данного ДТП.

«Владельцем автомобиля оказался 42-летний пермяк. Он уже рассказал полицейским обстоятельства происшествия», — сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГИБДД.

Дело будет направлено в суд. По факту аварии уже возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Сивинском районе Прикамья произошла авария, в которой погибла девочка 2005 года рождения. Это уже пятое в регионе ДТП с начала 2021 года с участием несовершеннолетних.