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Путешественники из Перми пересекли самое северное и одно из древнейших в мире плато

Общество
Путешественники из Перми пересекли самое северное и одно из древнейших в мире плато
vk.com  /  Андрей Королев

Пермь, 3 мая. Путешественник, доцент кафедры туризма Пермского государственного национального исследовательского университета Андрей Королев вместе с командой повторил рекорд 1986 года. Тогда 12 туристам удалось пересечь плато Путорана.

В конце апреля команда также прошла этим маршрутом по одному из самых труднодоступных мест в мире. На видео Андрей Королев говорит, что до ближайшего населенного пункта на Восток — 350 км и столько же на Запад до Норильска.

«Плато Путорана пересечено. Позади 750 км маршрута. Повторен рекорд пересечения плато в противоположную сторону из Норильска в Чиринду. Было ли что-то новое для меня в этом маршруте? Да! Два раза температура опускалась до -56 градусов. Также впечатлили доброта и гостеприимство жителей Севера», — написал путешественник.

Путорана — самое северное и одно из самых древних в мире плато вулканического происхождения. По словам ученых, более 250 млн лет назад на этом месте находился самый большой на Земле вулкан. В 2003 году плато Путорана включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что известный путешественник Павел Садчиков рассказал, почему в России встречаются некачественные дороги, и что нужно сделать для того, чтобы их улучшить.

пермский край вулкан туризм юнеско путешественники
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